CSafe reforça seu ecossistema digital lançando registradores de dados TracSafe e o portal CSafe Connect

Os registradores de dados adequados para uso TracSafe se conectam diretamente ao abrangente portal do cliente CSafe Connect, criando a iteração do futuro em um ecossistema digital progressivo focado no cliente

MONROE, Ohio, 10 de janeiro de 2023 /PRNewswire/ -- A CSafe, maior fornecedora de uma gama completa de soluções de transporte controlado por temperatura ativa e passiva para o setor farmacêutico, anunciou hoje o lançamento de sua nova linha TracSafe de registradores de dados em tempo real e o recém-expandido portal de clientes CSafe Connect.

A nova linha de registradores de dados TracSafe permite rastreamento e análise de remessas para aplicativos de uso único, reutilizáveis e em tempo real na maioria das soluções CSafe.

O TracSafe inclui um conjunto de dispositivos de rastreamento disponíveis para aplicações de uso único, reutilizáveis e em tempo real para a maioria das soluções CSafe, incluindo: CSafe RKN e CSafe RAP, CSafe APS, transportadores de paletes Silverpod, todo o portfólio de pacotes Softbox e CGT Ultra. Os produtos futuros também serão compatíveis com dispositivos TracSafe.

O portal do cliente CSafe Connect permite uma cadeia de suprimentos verdadeiramente conectada, reunindo produtos, insights e soluções sob um único login. Nesta plataforma recém-projetada, os clientes da CSafe podem fazer pedidos, rastrear e gerenciar remessas em tempo real, registrar um tíquete de suporte, conversar ao vivo com a equipe de suporte, baixar materiais importantes de produtos e acessar treinamento através da internet.

"Comprometemo-nos com esta jornada de transformação digital há três anos e sempre ficamos de olho no futuro à medida que continuamos desenvolvendo este novo ecossistema digital da cadeia de frio. O que estamos lançando hoje é a próxima iteração lógica de nossa oferta e prometemos oferecer aos clientes o que eles precisam para realmente oferecer um serviço de qualidade aos pacientes", disse Patrick Schafer, CEO da CSafe. "A combinação de produtos, serviços e ferramentas que oferecemos hoje tem o poder de reduzir a perda de produtos do cliente, criar economias operacionais, aumentar a velocidade de entrega e melhorar a capacidade de tomada de decisões. E isso é só o começo. Há mais em desenvolvimento e chegando ao mercado nos próximos meses, e estou extremamente animado para contar-lhes sobre esses empreendimentos à medida que forem lançados".

