CSafe stärkt sein digitales Ökosystem mit der Einführung von TracSafe-Datenloggern und dem CSafe Connect-Portal

TracSafe-Datenlogger sind direkt mit dem umfassenden CSafe Connect-Kundenportal verbunden und bilden die nächste Stufe eines fortschrittlichen kundennahen digitalen Ökosystems

MONROE, Ohio, 10. Januar 2023 /PRNewswire/ -- CSafe, der größte Anbieter einer kompletten Palette aktiver und passiver temperaturgesteuerter Versandlösungen für die pharmazeutische Industrie, gab heute die Einführung seiner neuen TracSafe-Reihe von Echtzeit-Datenloggern und des neu erweiterten Kundenportals CSafe Connect bekannt.

New TracSafe line of data loggers enable shipment tracking and analytics for single-use, reusable and real-time applications in most CSafe solutions.

TracSafe umfasst eine Reihe von Ortungsgeräten, die für Einweg-, Mehrweg- und Echtzeitanwendungen in den meisten CSafe-Lösungen verfügbar sind, darunter: CSafe RKN und CSafe RAP, CSafe APS, Silverpod-Palettenversender, das gesamte Softbox-Paketportfolio und das CGT Ultra. Künftige Produkte werden auch mit TracSafe-Geräten kompatibel sein.

Das Kundenportal CSafe Connect ermöglicht eine wirklich vernetzte Lieferkette, indem es Produkte, Erkenntnisse und Lösungen unter einem einzigen Login zusammenführt. Auf dieser neu gestalteten Plattform können CSafe-Kunden Bestellungen aufgeben, Sendungen in Echtzeit verfolgen und verwalten, ein Support-Ticket aufgeben, live mit Support-Mitarbeitern chatten, wichtige Produktmaterialien herunterladen und auf webbasierte Schulungen zugreifen.

„Wir haben uns vor drei Jahren auf den Weg der digitalen Transformation begeben und bei der Weiterentwicklung dieses neuen digitalen Ökosystems für die Kühlkette stets die Zukunft im Auge behalten. Was wir heute auf den Markt bringen, ist die nächste logische Iteration unseres Angebots und unser Versprechen, den Kunden das zu bieten, was sie brauchen, um den Patienten wirklich zu helfen", sagte Patrick Schafer, CEO von CSafe. „Die Kombination von Produkten, Dienstleistungen und Werkzeugen, die wir heute anbieten, ist in der Lage, Produktverluste beim Kunden zu reduzieren, betriebliche Einsparungen zu erzielen, die Liefergeschwindigkeit zu erhöhen und die Entscheidungsfähigkeit zu verbessern. Und das ist erst der Anfang. Mehr befinden sich in der Entwicklung und werden in den kommenden Monaten auf den Markt kommen, und ich freue mich sehr darauf, Sie über diese Vorhaben zu informieren, sobald sie veröffentlicht werden."

Informationen zu CSafe

CSafe bietet die umfassendste Palette an thermischen Versandlösungen für den pharmazeutischen Kühlkettenbedarf auf der ganzen Welt. Mit seinem Fokus auf den Patienten, seiner umfassenden Branchenkenntnis und seinem Engagement für Innovationen liefert CSafe auch weiterhin branchenführende Produkte sowohl im aktiven als auch im passiven Segment. CSafe ist der einzige Anbieter mit einem durchgängigen Portfolio, das aktive und passive Luftfracht, Pakete, Zellen und Gene sowie spezielle Last-Mile-Anwendungsfälle umfasst und in der Lage ist, die gesamte Bandbreite der Versandanforderungen von Arzneimitteln in der Kühlkette mit branchenführender Qualität und Zuverlässigkeit zu erfüllen. Jede Größe, jede Dauer und jede Temperatur – CSafe ist das Herzstück Ihrer Kühlkette. csafeglobal.com

