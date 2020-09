CSCEC organise une journée portes ouvertes sur le projet de quartier des affaires de la nouvelle capitale administrative de l'Egypte

Le contrat EPC du projet a été signé entre CSCEC et le ministère du Logement, des Services publics et des Communautés urbaines d'Egypte en 2016. Il résultait de l'initiative « la Ceinture et la Route » et de la Vision 2030 de l'Egypte.

Il convient de mentionner qu'une fois achevée, la tour emblématique de 385,8 mètres du projet promet d'être l'édifice le plus haut d'Afrique.

La machine de construction Midair a été utilisée durant le projet.

Qui plus est, CSCEC a également fortement valorisé la culture des talents en ingénierie de la région et favorisé le développement du secteur de la construction dans le pays.

La société a également joué un rôle dans l'amélioration des moyens de subsistance locaux, le développement coordonné régional et les échanges culturels, ce qui lui a valu l'appréciation du public.

