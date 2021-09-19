CSCO 2021 | Henlius представит 4 устных презентации двух ожидаемых коммерческих продуктов

CSCO 2021 | Henlius представит четыре устных презентации двух коммерческих продуктов, выходящих на рынок: новейшее МАТ к PD-1 серплулимаб и биоаналог бевацизумаба

ШАНХАЙ, 20 сентября 2021 г. /PRNewswire/ -- С 25 по 29 сентября 2021 года пройдет 24-е ежегодное совещание Китайского общества клинической онкологии (CSCO), которое будет проводиться как в виртуальном, так и в традиционном форматах. В ходе этого совещания компания Henlius представит результаты четырех исследований по двум продуктам, подлежащим коммерческой реализации: новейшему моноклональному антителу (МАТ) к PD-1 серплулимабу и биоаналогу бевацизумаба HLX04. Все результаты исследований будут представлены в форме устных презентаций.

Инъекция серплулимаба представляет собой новейшее средство против PD-1 в форме моноклонального антитела (МАТ), самостоятельно разработанное компанией Henlius. В апреле Национальное управление Китая по изделиям медицинского назначения (NMPA) приняло заявку на регистрацию нового лекарственного средства (NDA) в отношении инъекции серплулимаба для лечения солидных опухолей с высокой степенью микросателлитной нестабильности (MSI-H), предоставив возможность приоритетного рассмотрения данной заявки, которая предположительно будет одобрена в первой половине 2022 года. Благодаря стратегии "Combo+Global" серплулимаб был одобрен для клинических исследований в Китае, Соединенных Штатах, Европейском союзе, а также других странах и регионах. Для оценки безопасности и эффективности серплулимаба компания Henlius провела 10 клинических исследований иммуноонкологической терапии, охватывающих формы рака с высокими коэффициентами частоты заболеваний, включая рак легких, рак пищевода, печеночноклеточный рак, рак желудка, рак головы и шеи и пр. На сегодняшний день в исследования включено около 2300 пациентов по всему миру, что свидетельствует о том, что качество серплулимаба заслужило доверие на зарубежных рынках. На совещании будут представлены клинические данные по трем показаниям к применению серплулимаба, включая солидные опухоли MSI-H, гепатоцеллюлярную карциному (ГЦК) и рак шейки матки (РШМ). Вместе с тем клиническое исследование фазы 2 относительно ГЦК в прогрессирующей стадии было отобрано для инновационной сессии благодаря его превосходным результатам.

HLX04 представляет собой биоаналог бевацизумаба, самостоятельно разработанный компанией Henlius. Заявка на регистацию нового лекарственного средства HLX04 была принята в NMPA в сентябре 2020 года, а ее одобрение ожидается в IV квартале 2021 года. В отличие от продукции, реализуемой в Китае, в ходе клинического исследования HLX04 фазы 3 анализировались данные по лечению метастатического колоректального рака (mCRC), в связи с чем HLX04 является единственным биоаналогом бевацизумаба, по которому в Китае имеются клинические данные относительно mCRC.

Подробная информация об этих исследованиях представлена ниже:

Серплулимаб (новейшее МАТ к PD-1, HLX10)

Название: Исследование фазы 2 относительно HLX10, принципиально нового антитела к PD-1, у пациентов с ранее подвергавшимися лечению нерезектабельными или метастатическими солидными опухолями с высокой степенью микросателлитной нестабильности или дефицитом системы репарации неспаренных оснований (ID: 9951)

Соруководители исследования: Шукуй Цинь (Shukui Qin), Онкологический центр Народно-освободительной армии Китая при Нанкинском госпитале имени 1 августа (Nanjing Bayi Hospital); Цзинь Ли (Jin Li), Шанхайская восточная больница при Университете Тунцзи

Форма: Устная презентация

Докладчик: Йе Гуо (Ye Guo), Шанхайская восточная больница при Университете Тунцзи

Время: 26.09.2021 17:15–17:23, параллельная сессия 6, сессия по иммунотерапии

Название: Исследование фазы 2 относительно HLX10 (новейшего антитела к PD-1) и HLX04 (антитела к ФРЭС) у пациентов с гепатоцеллюлярной карциномой в прогрессирующей стадии (ID: 9949)

Соруководители исследования: Цзя Фань (Jia Fan), Чжуншаньская больница при Фуданьском университете; Чжэнган Рэнь (Zhenggang Ren), Чжуншаньская больница при Фуданьском университете

Форма: Устная презентация

Докладчик: Чжэнган Рэнь (Zhenggang Ren), Чжуншаньская больница при Фуданьском университете

Время: 28.09.2021 15:00–15:10, Основная сессия, Инновационная сессия 2 (Шанхай)

Название: Исследование фазы 2 относительно HLX10 (рекомбинантного гуманизированного моноклонального антитела к PD-1) и альбумин-связанного паклитаксела у пациентов с раком шейки матки в прогрессирующей стадии, чья прогрессирующая болезнь или неприемлемая токсичность имеют место после стандартной химиотерапии первой линии (ID: 9943)

Соруководитель исследования: Линъин У (Lingying Wu), Онкологическая больница при Китайской академии медицинских наук

Форма: Устная презентация

Докладчик: Цзюшэн Ань (Jusheng An), Онкологическая больница при Китайской академии медицинских наук

Время: 26.09.2021 15:24–15:30, параллельная сессия 5, сессия по раку шейки матки и раку тела матки

HLX04 (биоаналог бевацизумаба)

Название: HLX04 (кандидат-биоаналог бевацизумаба) в сравнении с эталонного бевацизумабом в сочетании с XELOX или mFOLFOX6 в качестве терапии первой линии для метастатического колоректального рака: рандомизированное двойное слепое исследование фазы 3 (ID: 9949)

Соруководители исследования: Шукуй Цинь (Shukui Qin), Онкологический центр Народно-освободительной армии Китая при Нанкинском госпитале имени 1 августа (Nanjing Bayi Hospital); Цзинь Ли (Jin Li), Шанхайская восточная больница при Университете Тунцзи

Форма: Устная презентация

Докладчик: Йе Гуо (Ye Guo), Шанхайская восточная больница при Университете Тунцзи

Время: 26.09.2021 10:27–10:34, параллельная сессия 3, сессия по иммунотерапии колоректального рака 2

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