CSL Behring souligne son engagement envers les patients atteints de maladies respiratoires en mettant l'accent sur la recherche

HATTERSHEIM AM MAIN, Allemagne, 5 septembre 2021 /PRNewswire/ -- Lors du Congrès international entièrement virtuel de la Société européenne de pneumologie (ERS 2021) de cette année, CSL Behring organisera un symposium virtuel très important et d'actualité le 6 septembre 2021, de 20h00 à 21h30 CEST. En se concentrant sur ce que nous avons appris au sujet de l'impact de la pandémie mondiale de COVID-19 sur la recherche sur les maladies pulmonaires, nous examinerons également les dernières mises à jour du diagnostic et de la gestion du déficit en alpha 1-antitrypsine (DTAA).

Nous avons le plaisir d'annoncer que Felix Herth, professeur de médecine (Université de Heidelberg, Heidelberg, Allemagne) et Daiana Stolz, professeur de médecine respiratoire (Hôpital universitaire de Bâle, Clinique de médecine respiratoire et de recherche sur les cellules pulmonaires, Bâle, Suisse) seront les co-présidents du symposium.

Confirmant notre engagement envers les patients de déficit en alpha 1-antitrypsine, CSL Behring a de nouveau organisé l'activité de collecte de fonds « Walk for Alpha 1 » ( https://www.walk-for-alpha1.com ). Notre objectif est de recueillir des dons pour l'équipe ALPHA-1 ATHLETE, afin d'accroître la sensibilisation au déficit en alpha 1-antitrypsine (DAAT). CSL Behring fera un don de 10 € pour chaque 1 000 pas effectués.

« CSL Behring s'engage à servir les patients dans le domaine respiratoire », a déclaré le Dr Lutz Bonacker, directeur général de CSL Behring en Europe. « Notre approche par domaine thérapeutique nous permet de renforcer et d'élargir notre concentration sur le domaine respiratoire, tout en stimulant notre innovation. »

Il y a un certain nombre d'autres choses passionnantes à surveiller pendant le Congrès cette année, notamment une affiche électronique intitulée : « L'effet des exacerbations sur la densité pulmonaire en relation avec les caractéristiques des patients dans l'essai RAPID-RCT du traitement par alpha-1 antitrypsine ». Cette présentation fera partie de la session « Novel imaging analysis methodologies in diffuse lung diseases », prévue le 5 septembre, de 13h15 à 14h15.

L'exposé des dernières données, « Les voies respiratoires des patients présentant une carence en anticorps sur le remplacement des immunoglobulines sont caractérisées par l'inflammation et la dysbiose malgré des niveaux adéquats d'IgG d'expectoration », prendra la forme d'une présentation orale, au cours de la session intitulée « Hétérogénéité des bronchiectasies : évaluation des endotypes », qui se tiendra le 5 septembre de 16h30 à 18h00.

Toujours à l'occasion du Congrès 2021, le département thérapeutique respiratoire de CSL Behring est fier de parrainer la médaille d'or de l'ERS sur le syndrome de détresse respiratoire aiguë (SDRA). Ce prix est décerné aux chercheurs éligibles pour leurs recherches exceptionnelles et leur contribution scientifique dans le domaine du SDRA. La lauréate de cette année est le professeur Carolyn S. Calfee (Université de Californie San Francisco, États-Unis), dont les travaux portent principalement sur la pathogenèse et le traitement du SDRA.

Nous parrainons également le prix du meilleur exposé sur le SDRA. L'ERS offre des subventions en reconnaissance de l'excellence dans différents domaines de la médecine respiratoire sur la base des soumissions d'exposés. Nous avons le plaisir de féliciter les lauréats de cette année, Christoph Fisser (Université de Regensburg, Allemagne), Shital Vishnu Patil (Latur, Maharashtra, Inde) et Alice Vassiliou (Université nationale et Kapodistrienne d'Athènes, Grèce).

Tout au long du Congrès 2021, CSL Behring sera en contact avec les participants par le biais d'une page de profil d'entreprise, grâce à laquelle les participants pourront faire connaissance avec notre société, nous contacter et découvrir les activités en cours et ce qui fait l'actualité dans le domaine respiratoire.

À propos de CSL Behring

CSL Behring est un leader mondial dans le domaine des biothérapies, motivé par sa promesse de sauver des vies. Soucieuse de répondre aux besoins des patients en utilisant les dernières technologies, la société développe et fournit des thérapies innovantes utilisées pour traiter les troubles de la coagulation, les déficiences immunitaires primaires, l'angioedème héréditaire, les maladies respiratoires et les troubles neurologiques. Les produits de la société sont également utilisés en chirurgie cardiaque, dans le traitement des brûlures et pour prévenir la maladie hémolytique du nouveau-né.

CSL Behring exploite l'un des plus grands réseaux de collecte de plasma au monde, CSL Plasma. La société mère, CSL Limited (ASX:CSL;USOTC:CSLLY), dont le siège social est situé à Melbourne, en Australie, emploie plus de 27 000 personnes dans le monde entier et offre ses thérapies vitales à des personnes dans plus de 100 pays. Pour lire des histoires inspirantes sur les promesses de la biotechnologie, visitez Vita sur CSLBehring.com/vita et suivez-nous sur Twitter.com/CSLBehring .

