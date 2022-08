CSL FÜHRT NEUE EINHEITLICHE GLOBALE MARKENIDENTITÄT EIN

Alle Geschäftseinheiten werden den Namen und das Branding von CSL übernehmen, um ein gemeinsames Unternehmen zu repräsentieren.

MELBOURNE, Australien, 11. August 2022 /PRNewswire/ -- Das weltweit führende Biotechnologieunternehmen CSL hat heute bekannt gegeben, dass alle Geschäftsbereiche als eine Unternehmensfamilie unter der globalen Marke CSL zusammengeführt werden.

„Als zielorientiertes Unternehmen liefert CSL seit über einem Jahrhundert Spitzenleistungen in der Biotechnologie", erläuterte Paul Perreault, Chief Executive Officer und Managing Director von CSL. „Im Zuge der Weiterentwicklung unserer nachhaltigen Wachstumsstrategie ist der richtige Zeitpunkt gekommen, alle Geschäftsbereiche unter dem Dach von CSL zusammenzuführen. Mit einem Ziel, einer Strategie, einer Werteordnung und jetzt einer einheitlichen Marke ist unsere Identität klar ausgerichtet, und das Ganze ist weit mehr als die Summe seiner Teile."

CSL Behring, das Therapien für seltene und schwere Krankheiten anbietet, wird seine derzeitige Identität beibehalten, ebenso wie CSL Plasma, das Plasmasammelgeschäft des Konzerns. Seqirus, einer der weltweit führenden Anbieter von Influenza-Impfstoffen, wird zu CSL Seqirus. Die kürzlich erworbene Vifor Pharma wird als CSL Vifor bekannt sein. CSL ist dabei, den Namen von Seqirus formell zu ändern und plant, auch die Namen der Unternehmen von Vifor Pharma zu gegebener Zeit zu ändern.

Die Beschreibung der CSL-Werte wurde aktualisiert, um die Attribute der einzelnen Geschäftsbereiche widerzuspiegeln, aber im Kern bleiben sie dieselben: Patientenfokus, Innovation, Integrität, Kooperation und überlegene Leistung. Eine neue kreative Kampagne wird dazu beitragen, die neue globale Identität zu lancieren.

„Jede Geschäftseinheit wird wie bisher innovative Produkte und Dienstleistungen für Patienten und Menschen in mehr als 100 Ländern rund um den Globus anbieten", ergänzte Perreault. „Unsere 30.000 Mitarbeiter, die jetzt eine gemeinsame DNA haben, werden weiterhin von unserem Versprechen angetrieben, alles, was wir tun – unsere Leidenschaft, unsere Produkte und unsere Leistung – für unsere Patienten und die menschliche Gesundheit innovativ zu gestalten."

Weitere Informationen zur neuen CSL-Markenidentität finden Sie unter: drivenbyourpromise.csl.com.

Pressekontaktinformationen Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:



Australien / Asien-Pazifik Jimmy Baker Tel.: +61 450 909 211 E-Mail: mailto:[email protected][email protected] Vereinigte Staaten / Übrige Welt Tom Hushen Tel.: +1 267 769 6728 E-Mail: [email protected]

Informationen zu CSL

CSL (ASX: CSL; USOTC: CSL; USOTC:CSLLY) ist ein weltweit führendes Biotechnologieunternehmen mit einem dynamischen Portfolio an lebensrettenden Arzneimitteln, darunter solche zur Behandlung von Hämophilie und Immundefekten sowie Impfstoffe zur Grippeprävention. Seit unseren Anfängen im Jahr 1916 sind wir bestrebt, Leben zu retten und dabei die neuesten Technologien einzusetzen. Heute bietet CSL – einschließlich unserer drei Geschäftsbereiche, CSL Behring, CSL Seqirus und CSL Vifor – Patienten in mehr als 100 Ländern lebensrettende Produkte an und beschäftigt 30.000 Mitarbeiter. Unsere einzigartige Kombination aus wirtschaftlicher Stärke, F&E-Fokus und operativer Exzellenz ermöglicht es uns, Innovationen zu identifizieren, zu entwickeln und zu liefern, damit unsere Patienten ihr Leben in vollen Zügen genießen können. Für inspirierende Geschichten zum Versprechen der Biotechnologie besuchen Sie CSLBehring.com/Vita und folgen Sie uns auf Twitter.com/CSL .

Weitere Informationen über CSL finden Sie unter www.CSL.com .

