CSL LANCE UNE NOUVELLE IDENTITÉ DE MARQUE MONDIALE UNIFIÉE

Toutes les unités commerciales intégreront le nom et l'image de marque de CSL afin de représenter une seule et même entreprise

MELBOURNE, Australie, 11 août 2022 /PRNewswire/ -- Le leader mondial de la biotechnologie CSL a annoncé aujourd'hui que toutes les unités commerciales seront réunies en une seule famille sous la marque mondiale CSL.

« En tant qu'organisation orientée vers un but précis, CSL offre l'excellence en biotechnologie depuis plus d'un siècle », a déclaré Paul Perreault, chef de la direction et directeur général de CSL. « Alors que nous poursuivons notre stratégie de croissance durable, le moment est venu de regrouper toutes les unités commerciales sous CSL. Avec un seul but, une seule stratégie, un seul ensemble de valeurs et maintenant une marque unifiée, notre identité est clairement en phase avec le principe selon lequel le tout est bien plus grand que la somme de ses parties. »

CSL Behring, qui fournit des thérapies pour les maladies rares et graves, conservera son identité actuelle, tout comme CSL Plasma, l'activité de collecte de plasma de la société. Seqirus, l'un des principaux fournisseurs mondiaux de vaccins contre la grippe, deviendra CSL Seqirus. Vifor Pharma, récemment acquise, sera connue sous le nom de CSL Vifor. CSL est en train de changer officiellement le nom de Seqirus et prévoit de changer les noms des entités de Vifor Pharma en temps voulu.

Les descriptions des valeurs de CSL ont été mises à jour pour refléter les attributs de chaque unité commerciale, mais au fond, elles restent les mêmes : l'accent sur le patient, l'innovation, l'intégrité, la collaboration et la performance supérieure. Une nouvelle campagne créative contribuera au lancement de la nouvelle identité mondiale.

« Chaque unité commerciale continuera à fournir des produits et des services innovants aux patients et aux personnes dans plus de 100 pays à travers le monde comme ils le font aujourd'hui », a déclaré Perreault. « Nos 30 000 employés, qui partagent désormais un même ADN, resteront animés par notre promesse de de miser sur l'innovation dans tout ce que nous faisons - notre passion, nos produits et nos performances - pour nos patients et la santé de l'homme. »

Pour plus d'informations sur la nouvelle identité de marque de CSL, consultez le site : drivenbyourpromise.csl.com.

Coordonnées des médias Pour plus d'informations, veuillez contacter :



Australie / Asie-Pacifique Jimmy Baker Tél. : +61 450 909 211 E-mail : [email protected] États-Unis / Reste du monde Tom Hushen Tél. : +1 267 769 6728 E-mail : [email protected]

À propos de CSL

CSL (ASX: CSL; USOTC: CSLLY) est une des principales entreprises mondiales de biotechnologie, dotée d'un portefeuille dynamique de médicaments qui sauvent des vies, notamment ceux qui traitent l'hémophilie et les déficiences immunitaires, ainsi que des vaccins pour prévenir la grippe. Depuis nos débuts en 1916, nous sommes animés par notre promesse de sauver des vies en utilisant les technologies les plus récentes. Aujourd'hui, CSL - y compris nos trois entreprises, CSL Behring, CSL Seqirus et CSL Vifor - fournit des produits qui sauvent des vies à des patients dans plus de 100 pays et emploie 30 000 personnes. La combinaison unique de notre force commerciale, de nos efforts en matière de R&D et de notre excellence opérationnelle nous permet d'identifier, de développer et de fournir des innovations afin que nos patients puissent vivre pleinement leur vie. Pour lire des histoires inspirantes sur les promesses de la biotechnologie, consultez le site CSLBehring.com/Vita et suivez-nous sur Twitter.com/CSL.

Pour plus d'informations sur CSL, consultez le site www.CSL.com.

