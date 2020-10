CStom e EQRx entram em uma parceria estratégica global para dois inibidores de controle imunológico: sugemalimabe (anti-PD-L1) e CS1003 (anti-PD-1)

CStone dará licença aos direitos exclusivos de EQRx para dois ativos de imuno-oncologia de fase tardia para o desenvolvimento e comercialização fora da China Continental

O acordo oferece um caminho para submeter sugemalimab (anti-PD-L1) e CS1003 (anti-PD-1) da CStone para comunidades de pacientes globais, associando-se a uma empresa com um modelo empresarial inovador e capacidade única para comercializar estes dois ativos competitivamente frente aos tratamentos estabelecidos

As condições demonstram o importante potencial comercial destes dois ativos e oferecem ganhos financeiros imediatos para investir em iniciativas estratégicas

SUZHOU, China, 27 de outubro de 2020 /PRNewswire/ -- CStone Pharmaceuticals ("CStone", HKEX: 2616) anunciou hoje um acordo para dar licença aos direitos da China Continental para dois ativos de imuno-oncologia de fase tardia, sugemalimab (anti-PD-L1) e CS1003 (anti-PD-1), para EQRx, uma empresa biofarmacêutica com um modelo empresarial inovador que permitirá a estes medicamentos posicionarem-se competitivamente em mercados globais frente a tratamentos estabelecidos para as indicações alvo.

De acordo com os termos do acordo, a CStone receberá um pagamento adiantado de US$ 150 milhões e até US$ 1,15 bilhão em pagamentos de marcos para ambos os medicamentos, bem como royalties escalonados separados. A EQRx obterá direitos exclusivos para liderar o desenvolvimento global e a comercialização global, exceto na China Continental, Taiwan, Hong Kong e Macau. A CStone detém os direitos do CS1003 na China Continental, onde pode continuar buscando o desenvolvimento como monoterapia ou como parte de sua estratégia de combinação para este medicamento.

Frank Jiang, MD, Ph.D., presidente e CEO da CStone, destacou: "Estamos encantados em fazer parceria com a EQRx, uma empresa excelente liderada por uma equipe de gestão excepcional com um histórico de construção e investimento em empresas de biotecnologia, bem como funções de liderança nas altitudes de comando da indústria. Eles têm uma combinação única de experiência para executar este contrato e maximizar o potencial global de nossos dois principais ativos de imuno-oncologia."

"Esta parceria demonstra o potencial clínico e comercial do sugemalimab e do CS1003. Ambos são adequados para servir como moléculas de base para várias terapias combinadas, uma abordagem que faz parte da visão do EQRx para esses medicamentos. O amplo potencial para desenvolver terapias combinadas fortalece ainda mais nossa capacidade de buscar nossa estratégia de combinação para CS1003 na China. Além disso, os recursos de capital que geramos por meio desta transação irão aprimorar nossa capacidade de investir em iniciativas de desenvolvimento estratégico e avançar nossa transição para uma empresa biofarmacêutica totalmente integrada."

Alexis Borisy, presidente, fundador e CEO da EQRx, disse: "A CStone é reconhecida mundialmente pela excelência no desenvolvimento de medicamentos e esperamos avançar seu trabalho fundamental para expandir o acesso a essas duas imunoterapias inovadoras de estágio avançado. Acreditamos que a adição de candidatos a medicamentos PD-L1 e PD-1 ao nosso pipeline clínico em expansão fornece ao EQRx e aos nossos parceiros estratégicos a opção de fornecer regimes de tratamento de alta qualidade e custo mais baixo em uma ampla gama de cânceres. Finalmente, adicionar esta combinação única dos melhores agentes imunoterapêuticos avança nossa missão de oferecer acesso igual a medicamentos inovadores, ao mesmo tempo em que reduz os custos para pacientes, pagadores e sistemas de saúde em todo o mundo.

Sugemalimab é um anticorpo PD-L1 de melhor qualidade que está sendo desenvolvido para indicações de câncer de alta incidência na China, incluindo câncer de pulmão de células não pequenas de linha de frente, câncer gástrico e esofágico, entre outros. A US Food and Drug Administration ("FDA") concedeu recentemente a Designação de Terapia Revolucionária - Breakthrough Therapy Designation ("BTD") a este medicamento para o linfoma de célula T/natural killer extranodal refratário ou recorrente ("R/R ENKTL") e a de designação de medicamento órfão ("ODD") para linfoma de células T. O CS1003 está atualmente sendo estudado para o tratamento de tumores sólidos avançados, incluindo um ensaio de registro global em carcinoma hepatocelular de primeira linha. A FDA concedeu a ODD para esta indicação.

O encerramento do acordo está sujeito à expiração ou rescisão do período de espera sob a Lei Hart-Scott-Rodino.

Informação de apresentação de investidores

CStone celebrará um webcast ao vivo às 11h00min (hora de Hong Kong), em 27 de outubro de 2020. Encontre as informações de acesso a seguir.

Todas as outras regiões: https://event.webcasts.com/starthere.jsp?ei=1390413&tp_key=e37a82bd34

China Continental: https://event.gmwebcasts.cn/starthere.jsp?ei=1390413&tp_key=e37a82bd34

Senha (sensível a maiúsculas e minúsculas): CStone

Sobre a Sugemalimab (PD-L1)

Sugemalimab é um anticorpo monoclonal anti-PD-L1 em fase de investigação descoberto pela CStone. Autorizado por uma empresa com sede nos EUA, Ligand Pharmaceuticals Inc. (NASDAQ: LGND), o sugemalimab é desenvolvido utilizando a plataforma animal transgênica OmniRat®, que pode gerar anticorpos totalmente humanos em uma única etapa. Como anticorpo monoclonal anti-PD-L1 totalmente humano e de comprimento completo, sugemalimab espelha o anticorpo humano natural imunoglobulina 4 de tipo G ("IgG4"), que pode reduzir o risco de imunogenicidade e toxicidades em pacientes, uma vantagem potencialmente única sobre medicamentos semelhantes.

Sugemalimab concluiu um estudo de escalonamento de dose de Fase I na China. Durante as fases 1a e 1b do estudo, sugemalimab mostrou atividade antitumoral em vários tipos de tumor e foi bem tolerado.

Atualmente, sugemalimab está sendo investigado em vários ensaios clínicos em andamento. Além de um estudo de transição de Fase I nos EUA, os programas clínicos na China incluem um estudo de Fase Ib de vários braços para vários tipos de tumor, um estudo de registro de Fase II para linfoma e quatro estudos de registro de Fase III, respectivamente, para câncer de pulmão de célula não pequena de fase III/IV, câncer gástrico e câncer esofágico. O ensaio clínico de fase III do sugemalimabe em pacientes com câncer de pulmão de células não pequenas em estágio IV atingiu seu desfecho primário. A CStone planeja submeter um novo pedido de medicamento à Administração Nacional de Produtos Médicos da China em breve.

Sobre a CS1003 (PD-1)

CS1003 é um anticorpo monoclonal IgG4 recombinante humanizado direcionado à proteína 1 de morte celular programada humana (PD-1) sendo desenvolvido para imunoterapia de vários tumores. Em comparação com a maioria dos anticorpos monoclonais que se ligam a PD-1 humana e de macaco (já aprovados ou em estágio clínico), CS1003 demonstra altas afinidades de ligação comparáveis entre as espécies frente à humana, macaco cinomolgo e camundongo PD-1, e é desenvolvido para interromper a interação de PD-1 com seus ligantes PD-L1 e PD-L2.

Sobre a CStone

A CStone é uma empresa biofarmacêutica centrada no desenvolvimento e comercialização de medicamentos imuno-oncológicos e de precisão inovadores para atender às necessidades médicas não atendidas de pacientes com câncer na China e em todo o mundo. Estabelecida no final de 2015, a CStone montou uma equipe de gestão de classe mundial com vasta experiência no desenvolvimento de medicamentos inovadores, pesquisa clínica e comercialização. Com uma ênfase estratégica em terapias combinadas de imuno-oncologia, a empresa construiu uma pipeline focada em oncologia de 15 candidatos a medicamentos, incluindo cinco candidatos em estágio final em testes essenciais ou estágios de registro. Com uma equipe experiente, uma rica pipeline, um modelo de negócios robusto voltado para o desenvolvimento clínico e financiamento substancial, a visão da CStone é se tornar globalmente reconhecida como uma empresa biofarmacêutica chinesa líder, trazendo terapias oncológicas inovadoras para pacientes com câncer em todo o mundo. Para obter mais informações sobre a CStone, acesse: www.cstonepharma.com.

Sobre a EQRx

A EQRx™ está empenhada em produzir medicamentos inovadores a preços dramaticamente mais baixos para o benefício das pessoas e da sociedade. Ao reunir as partes interessadas de todo o sistema de saúde e utilizar os mais recentes avanços em ciência e tecnologia, a empresa busca descobrir, desenvolver e fornecer medicamentos de alta qualidade protegidos por patentes de forma mais eficiente e econômica do que nunca. Com sede em Cambridge, Massachusetts, a empresa é apoiada por GV, ARCH Venture Partners, Andreessen Horowitz, Casdin Capital, Section 32, Nextech e Arboretum Ventures. Para obter mais informações, acesse www.eqrx.com

Declarações prospectivas

As declarações prospectivas feitas neste artigo referem-se apenas aos eventos ou informações na data em que as declarações foram feitas neste artigo. Salvo conforme exigido por lei, não assumimos nenhuma obrigação de atualizar ou revisar publicamente quaisquer declarações prospectivas, seja como resultado de novas informações, eventos futuros ou de outra forma, após a data em que as declarações são feitas ou para refletir a ocorrência de imprevistos eventos. Você deve ler este artigo na íntegra e com o entendimento de que nossos resultados ou desempenho futuros reais podem ser materialmente diferentes do que esperamos. Neste artigo, as declarações ou referências às nossas intenções ou às de qualquer um de nossos Diretores ou de nossa Empresa são feitas na data deste artigo. Qualquer uma dessas intenções pode ser alterada à luz do desenvolvimento futuro.

