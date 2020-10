CStone et EQRx concluent un partenariat stratégique mondial pour deux inhibiteurs de point de contrôle immunitaire : le sugemalimab (anti-PD-L1) et le CS1003 (anti-PD-1)

CStone accordera des droits exclusifs à EQRx sur deux actifs d'immuno-oncologie de stade avancé pour le développement et la commercialisation à l'extérieur de la Grande Chine.

Cette entente permettra aux communautés de patients mondiales d'accéder au sugemalimab (anti-PD-L1) et au CS1003 (anti-PD-1) de CStone dans le cadre d'un partenariat avec une entreprise au modèle d'affaires innovant et ayant la capacité unique de commercialiser ces deux actifs de façon concurrentielle par rapport aux traitements actuels.

Cet accord démontre l'important potentiel commercial mondial de ces deux actifs et générera des liquidités immédiates à investir dans des initiatives stratégiques.

SUZHOU, Chine, 28 octobre 2020 /PRNewswire/ -- CStone Pharmaceuticals (« CStone », HKEX: 2616) a annoncé aujourd'hui la signature d'un accord d'octroi de licence à l'extérieur de la Grande Chine pour deux importants actifs en immuno-oncologie de stade avancé – le sugemalimab (anti-PD-L1) et le CS1003 (anti-PD-1) – à EQRx, une entreprise biopharmaceutique au modèle d'affaires innovant qui donnera à ces médicaments une position concurrentielle sur les marchés mondiaux par rapport aux traitements actuels pour les indications cibles.

Au titre de cet accord, CStone recevra un paiement initial de 150 millions de dollars américains et jusqu'à 1,15 milliard de dollars américains en paiements d'étape pour les deux médicaments, de même que des redevances échelonnées distinctes. EQRx obtiendra des droits exclusifs pour diriger le développement et la commercialisation à l'échelle mondiale, à l'exclusion de la Chine continentale, de Taïwan, de Hong Kong et de Macao. CStone conserve les droits du CS1003 dans la Grande Chine, où il pourra en poursuivre le développement en tant que monothérapie ou dans le cadre de sa stratégie d'association.

Frank Jiang, médecin, président et directeur général de CStone, a déclaré : « Nous sommes ravis de nous associer à EQRx. Il s'agit d'une société exceptionnelle dirigée par une équipe de gestion formidable qui a une vaste expérience dans la création et le financement d'entreprises de biotechnologie et dont le leadership atteint des sommets au sein de l'industrie. Grâce à sa combinaison unique d'expertises, elle pourra honorer cette entente tout en maximisant le potentiel mondial de nos deux principaux actifs en immuno-oncologie. »

« Ce partenariat démontre tant le potentiel clinique que commercial du sugemalimab et du CS1003. Ces deux produits peuvent tous deux servir de molécules de base pour diverses thérapies d'association, une approche qui s'inscrit dans la vision d'EQRx pour ces médicaments. Le vaste potentiel de développement de thérapies d'association renforce encore plus notre capacité à poursuivre notre stratégie d'association pour le CS1003 en Chine. De plus, les produits de capitaux que cette transaction générera nous permettront d'investir davantage dans des initiatives de développement stratégique et favoriseront notre transition vers une société biopharmaceutique pleinement intégrée. »

Selon Alexis Borisy, président, fondateur et PDG d'EQRx : « CStone est reconnu mondialement pour son excellence dans la mise au point de médicaments. Nous avons hâte de faire progresser ses travaux fondamentaux pour élargir l'accès à ces deux immunothérapies innovantes de stade avancé. L'ajout des médicaments candidats PD-L1 et PD-1 à notre pipeline clinique en pleine expansion devrait permettre à EQRx et à nos partenaires stratégiques d'offrir des traitements de grande qualité à moindre coût pour un grand nombre de cancers. En fin de compte, l'ajout de cette combinaison unique d'agents immunothérapeutiques, potentiellement les meilleurs de leur catégorie, fait avancer notre mission d'offrir un accès équitable à des médicaments innovants tout en réduisant le coût pour les patients, les payeurs et les systèmes de santé du monde entier. »

Le sugemalimab est un anticorps PD-L1 de premier ordre qui est en cours de développement pour les indications de cancer à forte incidence en Chine, notamment en traitement de première intention pour les cancers de l'estomac et de l'œsophage et les cancers du poumon non à petites cellules. Aux États-Unis, la Food and Drug Administration (« FDA ») a récemment accordé à ce médicament le statut de traitement révolutionnaire (« Breakthrough Therapy Designation » ou « BTD ») pour les adultes atteints de rechute ou de cellule tueuse naturelle extraganglionnaire réfractaire/lymphome à cellules T (« R/R ENKTL ») et le statut de médicament orphelin pour le lymphome à cellules T. Le CS1003 est actuellement à l'étude pour le traitement de tumeurs solides avancées, notamment dans le cadre d'une étude d'homologation mondiale d'un traitement de première intention du carcinome hépatocellulaire. La FDA a accordé la désignation de médicament orphelin pour cette indication.

La fin de l'entente sera fonction de l'expiration ou de la résiliation de la période d'attente en vertu de la loi américaine Hart-Scott-Rodino.

Renseignements sur la présentation des investisseurs

CStone animera une webdiffusion en direct à 11 h (heure de Hong Kong) le 27 octobre 2020. Les données d'accès se trouvent ci-dessous.

Pour toutes les autres régions : https://event.webcasts.com/starthere.jsp?ei=1390413&tp_key=e37a82bd34

Chine continentale : https://event.gmwebcasts.cn/starthere.jsp?ei=1390413&tp_key=e37a82bd34

Mot de passe (sensible à la casse) : CStone

À propos du sugemalimab (PD-L1)

Le sugemalimab est un anticorps monoclonal anti-PD-L1 expérimental découvert par CStone. Autorisé par l'entreprise américaine Ligand Pharmaceuticals Inc. (NASDAQ: LGND), le sugemalimab est développé à l'aide de la plateforme animale transgénique OmniRat®, qui peut générer des anticorps entièrement humains en une seule étape. Anticorps monoclonal entièrement humain et pleine longueur anti-PD-L1, le sugemalimab réplique l'immunoglobuline G de type 4 (IgG4) – un anticorps humain naturel – et peut réduire le risque d'immunogénicité et de toxicité chez les patients, ce qui constitue un avantage potentiellement unique par rapport à des médicaments similaires.

Le sugemalimab vient de faire l'objet d'une étude de phase I à doses progressives. Au cours des phases 1a et 1b de l'étude, le sugemalimab a démontré une action antitumorale dans plusieurs types de tumeurs et a été bien toléré.

Le sugemalimab fait actuellement l'objet de plusieurs essais cliniques. En plus d'une étude de transition de phase I aux États-Unis, les programmes cliniques en Chine comprennent une étude de phase I à bras multiples pour plusieurs types de tumeurs, une étude d'homologation de phase II pour le lymphome et quatre études d'homologation de phase III pour le cancer de l'estomac, le cancer de l'œsophage et le cancer du poumon non à petites cellules de stades III et IV. L'essai clinique de phase III portant sur le sugemalimab chez les patients atteints d'un cancer du poumon non à petites cellules de stade IV a atteint son paramètre principal. CStone compte bientôt soumettre une nouvelle demande de commercialisation à la National Medical Products Administration of China.

À propos du CS1003 (PD-1)

Le CS1003 est un anticorps monoclonal IgG4 recombinant humanisé ciblant la protéine 1 de mort cellulaire programmée chez l'homme (PD-1) développé en immunothérapie pour diverses tumeurs. Comparativement à la plupart des anticorps monoclonaux qui lient le PD-1 de l'humain et du singe (déjà approuvés ou en phase clinique), le CS1003 démontre des affinités de liaison élevées comparables entre les espèces (PD-1 de l'homme, du singe cynomolgus et de la souris) et est développé pour perturber l'interaction de la PD-1 avec ses ligands PD-L1 et PD-L2.

À propos de CStone

CStone est une entreprise biopharmaceutique qui se consacre au développement et à la commercialisation de médicaments en immuno-oncologie et de médicaments de précision innovants pour répondre aux besoins médicaux non satisfaits des patients atteints de cancer en Chine et dans le monde entier. Fondée fin 2015, CStone a mis sur pied une équipe de gestion de calibre mondial dont les membres ont une vaste expérience en développement de médicaments innovants, en recherche clinique et en commercialisation. En mettant l'accent sur les thérapies immuno-oncologiques combinées, l'entreprise a constitué un portefeuille de 15 candidats-médicaments axés sur l'oncologie, dont cinq sont en phase avancée d'essais pivots ou d'homologation. Forte d'une équipe expérimentée, d'un riche pipeline, d'un modèle d'affaires robuste axé sur le développement clinique et d'un financement substantiel, CStone a pour vision d'être reconnue mondialement comme entreprise biopharmaceutique chinoise de premier plan offrant des thérapies oncologiques innovantes aux patients atteints de cancer dans le monde entier. Pour en savoir plus sur CStone, consultez le site www.cstonepharma.com.

À propos d'EQRx

EQRx™ s'est engagée à fabriquer des médicaments innovants à des prix considérablement plus bas au profit des gens et de la société. En rassemblant les parties prenantes de tout le système de santé et en exploitant les dernières avancées scientifiques et technologiques, elle cherche à découvrir, à développer et à offrir des médicaments brevetés de haute qualité de manière plus efficace et plus rentable que jamais. Établie à Cambridge, dans le Massachusetts (États-Unis), EQRx est soutenue par GV, ARCH Venture Partners, Andreessen Horowitz, Casdin Capital, Section 32, Nextech et Arboretum Ventures. Pour en savoir plus, consultez le site www.eqrx.com.

Énoncés prospectifs

Les énoncés prospectifs contenus dans le présent article ne portent que sur les événements ou les informations à la date à laquelle ils sont faits dans l'article. Sauf si la loi l'exige, nous ne nous engageons pas à mettre à jour ni à réviser publiquement les énoncés prospectifs, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres, après la date à laquelle ils ont été faits ou pour refléter la survenance d'événements imprévus. Il est recommandé de lire cet article dans son intégralité et en gardant à l'esprit que nos résultats ou performances futurs peuvent être sensiblement différents de ce que nous attendons. Dans le présent article, les énoncés ou les références relatives à nos intentions ou à celles de nos directeurs ou de notre société sont faits à la date du présent article. Toutes ces intentions peuvent changer en fonction de l'évolution de la situation.

