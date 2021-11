CStone Pharmaceuticals e Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals anunciam parceria estratégica e acordo de licenciamento exclusivo sobre anticorpo monoclonal anti-CTLA-4 CS1002 na Grande China

- A CStone concedeu os direitos exclusivos à Hengrui para pesquisa, desenvolvimento, registro, fabricação e comercialização do anti-CTLA-4 mAb CS1002 na região da Grande China

- A CStone reterá os direitos de desenvolver e comercializar o anti-CTLA-4 mAb CS1002 fora da Grande China

- A CStone e a Hengrui farão uma parceria para compartilhar P&D e experiência comercial, respectivamente, a fim de acelerar o desenvolvimento e a comercialização do CS1002 anti-CTLA-4 mAb, um ativo de imuno-oncologia de base, e liberar plenamente seu valor comercial

SUZHOU, China, 22 de novembro de 2021 /PRNewswire/ -- A CStone Pharmaceuticals ("CStone", HKEX: 2616), uma empresa biofarmacêutica líder com foco em pesquisa, desenvolvimento, e comercialização de terapias inovadoras em imuno-oncologia e medicamentos de precisão, e a Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals ("Hengrui", SHSE: 600276) anunciaram hoje uma parceria estratégica e um acordo de licenciamento exclusivo sobre o anti-CTLA-4 mAb CS1002 na região da Grande China. Essa parceria estratégica representa outro marco na missão da CStone de introduzir terapias oncológicas inovadoras na China após o lançamento comercial de dois medicamentos de primeira classe este ano.

Segundo os termos do contrato, a CStone será elegível para um pagamento antecipado e para possíveis parcelas de pagamentos de até USD 200 milhões, além de royalties de dois dígitos. A Hengrui obterá os direitos exclusivos de pesquisa, desenvolvimento, registro, fabricação e comercialização do anti-CTLA-4 mAb CS1002 na Grande China. A CStone reterá os direitos de desenvolvimento e comercialização do CS1002 fora da Grande China.

O linfócito T citotóxico associado ao antígeno 4 (CTLA-4) é um dos poucos alvos clinicamente validados para terapias combinadas de imuno-oncologia. Existe apenas um anticorpo monoclonal anti-CTLA-4 aprovado no mundo, e ele também está aprovado na China. De acordo com a EvaluatePharma, o faturamento global anual do produto em 2020 foi de aproximadamente USD 1,69 bilhão. O CS1002 é um anticorpo monoclonal anti-CTLA-4 que está sendo desenvolvido pela CStone e está atualmente na fase de desenvolvimento clínico. Os resultados do estudo Ph1a/1b em andamento mostraram que os cronogramas de dosagem diferenciados do CS1002 em combinação com o CS1003 (anti-PD-1) foram bem tolerados e demonstraram eficácia muito promissora no melanoma anti-PD-(L)1-refratário, carcinoma hepatocelular anti-PD-(L)1-refratário, e tumores anti-PD-(L)1-virgem pré-tratados com alta instabilidade de microssatélite ou deficiência no mismatch repair (MSI-H/dMMR).

O Dr. Frank Jiang, presidente e CEO da CStone, disse: "Estamos felizes em firmar essa parceria com a Hengrui. Como uma empresa farmacêutica líder global na China com um extenso pipeline em oncologia e fortes recursos integrados em comercialização, estamos muito confiantes de que a Hengrui trará todas as potencialidades do CS1002 para o mercado da Grande China. Por meio dessa colaboração, acreditamos que uniremos forças para promover terapias oncológicas inovadoras de alta qualidade para os pacientes."

O Dr. Lianshan Zhang, membro da diretoria, vice-presidente sênior e presidente de P&D global da Hengrui, disse: "Estamos felizes em participar dessa colaboração com a CStone sobre o ativo de imuno-oncologia de base CS1002. Com seu potencial de terapia combinada, o CS1002 estabelecerá uma sinergia ainda maior com nosso pipeline, enriquecerá nosso portfólio de oncologia e fortalecerá nossa competitividade. Como uma empresa biofarmacêutica líder na China, a CStone demonstrou seus excelentes recursos de pesquisa e desenvolvimento com dados clínicos de estágio inicial impressionantes e cronogramas de dosagem diferenciados do CS1002. Temos total confiança no desenvolvimento futuro do medicamento para oferecer mais medicamentos inovadores aos pacientes chineses."

Sobre o CS1002 (anticorpo anti-CTLA-4)

O CS1002 é um anticorpo monoclonal anti-CTLA-4 que está sendo desenvolvido pela CStone. O CS1002 é diferente do medicamento anterior que tem o CTLA-4 como alvo quanto aos cronogramas de dosagem, que foram testados no início do desenvolvimento e quanto à eficácia e segurança promissoras em três indicações que oferecem prova de conceito para o CS1002 como uma possível base para combinações em imuno-oncologia. O antígeno 4 (CTLA-4) associado ao linfócito T citotóxico, também conhecido como CD152, é uma proteína transmembrana codificada pelo gene CTLA-4 que pode baixar a atividade das células T quando se liga a seu ligante, B7, um caminho também utilizado pelas células tumorais para evitar o ataque de linfócitos T. Consequentemente, o bloqueio do caminho do CTLA-4 pode estimular a ativação e proliferação de células T para induzir ou melhorar as respostas imunológicas antitumorais. O CTLA-4 oferece uma nova abordagem imuno-terapêutica para uma série de cânceres humanos.

Sobre a CStone

A CStone Pharmaceuticals (HKEX: 2616) é uma empresa biofarmacêutica dedicada à pesquisa, desenvolvimento e comercialização de terapias em imuno-oncologia e medicamentos de precisão inovadores para atender às necessidades médicas ainda não atendidas de pacientes com câncer na China e no mundo todo. Fundada em 2015, a CStone formou uma equipe de gestão de classe mundial, com ampla experiência no desenvolvimento, pesquisa clínica e comercialização de medicamentos inovadores. A empresa construiu um pipeline com foco em oncologia de 15 candidatos a medicamento com uma ênfase estratégica em terapias combinadas de imuno-oncologia. Atualmente, a CStone recebeu três aprovações de medicamentos na Grande China, incluindo duas na China continental e uma em Taiwan. A visão da CStone é ser reconhecida globalmente como uma empresa biofarmacêutica de renome mundial que oferece terapias de oncologia inovadoras a pacientes com câncer no mundo todo.

Para mais informações sobre a CStone, acesse: www.cstonepharma.com.

Sobre a Hengrui

A Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co., Ltd. é uma empresa farmacêutica líder global, com sede na China, dedicada à pesquisa, desenvolvimento, fabricação e comercialização de produtos de saúde inovadores e de alta qualidade. A inovação é sua principal estratégia de desenvolvimento. A Hengrui Pharma tem oito produtos inovadores comercializados, mais de 50 candidatos inovadores no estágio de P&D, mais de 20 produtos inovadores em desenvolvimento clínico em todo o mundo. A Hengrui Pharma ficou em 21º lugar entre as 1.000 maiores empresas farmacêuticas globais, conforme anunciado pela Torreya em 2020. A Hengrui Pharma está na listagem anual da Pharma Exec das principais empresas farmacêuticas globais pelo terceiro ano consecutivo, passando do 47º em 2019 para o 38º em 2021.

Declarações prospectivas

Declarações prospectivas

