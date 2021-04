CTEK Lanserer Bærbar Elbil-lader

Med NJORD GO er ingen installation nødvendig, du tilslutter blot enheden til et 3-faset CEE-stik, og enheden klarer resten - hurtigt og sikkert. Dette spændende nye produkt, der er 3 gange hurtigere end Schucko-opladning, er helt automatisk, sikkert og let at bruge med en brugergrænseflade, der tydeligt angiver opladningsstatus.

NJORD GO er en holdbar, let og bærbar alt-i-en EV-oplader med et type 2-stik, den leveres med et fast, kraftigt 1,5 m langt strømkabel og 5 m EV-opladningskabel. Det har indbyggede sikkerhedsfunktioner såsom en jordfejlafbryder og DC lækagedetektor. Den nyeste konvektionskøleteknologi giver dig mulighed for at levere højere opladningsniveauer, selv når den omgivende temperatur stiger - uden risiko for at enheden bliver overophedet.

En gratis CTEK-app, der kan downloades, giver dig total kontrol over opladningen direkte fra din Android- eller IOS-mobiltelefon via BLUETOOTH® eller WiFi. App-brugere kan planlægge opladning, sænke eller øge strømmen til køretøjet og tilpasse belastningen i forhold til tidspunkter med højt strømforbrug, automatisk starte, pause eller stoppe opladningen eksternt og registrere opladningshistorikken.

NJORD GO kan også leveres med vægmonteret tilbehør til en mere permanent EV-opladningsløsning. Vægbeslaget giver låsbar og sikker vægmontering til NJORD GO og leveres også med en krog til sikker kabelhåndtering.

Cecilia Routledge, global direktør for EV udtaler: "Vi er meget glade for at lancere NJORD GO EV-opladeren som en del af vores sortiment af opladere til såkaldt elektrisk køretøjsforsyningsudstyr (EVSE). Da vi ser en eksplosionel stigning i antallet af elbiler på vejene over hele Europa, ser vi også et stigende behov for en mere bærbar løsning, som folk kan bruge mere end et sted. Den bærbare NJORD GO-oplader klarer alt besværet med at oplade din elbil, uanset om du er hjemme, på arbejde eller endda på ferie. Den indledende reaktion fra markedet har været virkelig positiv, og vi forventer, at NJORD GO bliver en succesrig ny udgave af vores næste generations sortiment af opladere og tilbehør.

OM CTEK

CTEK SWEDEN AB er et førende globalt brand inden for batteripleje og strømstyring. CTEK's uovertrufne viden og kontinuerlige investering i innovation betyder, at de skubber grænserne for forskning og udvikling for at bringe nye og unikke batteriopladningsteknologier på markedet.

AB er et førende globalt brand inden for batteripleje og strømstyring. CTEK's uovertrufne viden og kontinuerlige investering i innovation betyder, at de skubber grænserne for forskning og udvikling for at bringe nye og unikke batteriopladningsteknologier på markedet. CTEK tilbyder markedet pålidelige opladere og tilbehør i høj kvalitet, der er effektive, brugervenlige og vigtigst af alt sikre (for brugeren, køretøjets elektronik, batteriet og opladeren).

CTEKs sortiment af E-mobilitetsprodukter og -løsninger spænder fra individuelle EV-opladere til opladning hjemme til større virksomheds- og kommercielle installationer med mange ladestationer, der kræver belastningsbalancering samt overvågnings- og betalingsløsninger.

Med produkter og løsninger til 12 & 24V blysyre & lithium (12V LiFePO4) samt elektriske køretøjsbatterier er CTEK-produkterne designet og testet til at levere maksimal ydelse i en række forskellige situationer.

CTEK sælger over en million batteriopladere hvert år over hele kloden og gennemfører regelmæssigt uafhængige test af konkurrencedygtige batteriopladere.

CTEK leverer opladere til verdens mest anerkendte producenter, herunder Audi, Bentley, BMW, Corvette, Ferrari, Jaguar, Maserati, McLaren, Mercedes, Porsche og Rolls-Royce.

Klik HER for at besøge vores website

PRESSEHENVENDELSER

Jesper B.T. Henriksen

Tel: 2680 3250

E-mail: [email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1477291/CTEK_NJORD_GO.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1294898/CTEK_Logo.jpg

Related Links

https://www.ctek.com



SOURCE CTEK