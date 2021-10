CTEK lanza un nuevo y revolucionario cargador y mantenedor de baterías, con tecnología APTO

El CS ONE es superinteligente, ya que ofrece automáticamente programas de carga y acondicionamiento para cualquier batería de plomo o litio de 12 V, sin necesidad de seleccionar los modos ni de pulsar ningún botón. Para una total seguridad y tranquilidad, el CS ONE cuenta con pinzas sin chispa y sin polaridad que reconocen automáticamente los terminales positivos y negativos para que no vuelvas a hacer una conexión errónea, y sin chispa para que no tengas que preocuparte de que se toquen al conectarlos. Un indicador de cuenta atrás fácil de seguir muestra claramente el tiempo que falta para que la batería esté completamente cargada e incluso cuándo se puede reiniciar una batería descargada.