CTEK signe un accord avec Vattenfall

L'accord conclu avec CTEK inclut la fourniture d'équipements de charge de VE et du logiciel associé, ainsi que d'autres services de support par l'intermédiaire d'un accord sur les niveaux de service (ANS) afin d'aider Vattenfall à maximiser la valeur et à assurer la satisfaction client. La solution CTEK s'articule autour de son chargeur pour VE Chargestorm Connected leader sur le marché et largement reconnu pour sa sécurité, sa conception et sa technologie intégrée. Pour une flexibilité maximale et pour répondre aux besoins de chaque client, les installations de charge de VE peuvent être soutenues par des solutions de pointe telles que l'équilibrage de charge NanoGrid™ et la solution cloud InCharge, afin de garantir aux clients de Vattenfall le plein contrôle de la recharge de leur VE. Pour les grandes entreprises et les installations commerciales, il existe des solutions basées sur le cloud qui prennent en charge l'exploitation, la surveillance et l'administration des utilisateurs et des bornes de recharge publiques.

Jon Lind, le PDG de CTEK, a déclaré : « Nous sommes absolument ravis de travailler avec Vattenfall sur ce projet passionnant. Nous avons déjà fait nos preuves avec Vattenfall, ayant livré avec succès des produits et des solutions sur les marchés scandinaves. L'attribution de ce contrat témoigne de la qualité et de la fiabilité de nos produits et de notre système complet de bout en bout. »

Cette annonce intervient le jour où CTEK célèbre l'ouverture d'un centre d'excellence dédié aux véhicules électriques (VE) à Norrköping. Située à seulement 160 km de Stockholm, cette nouvelle installation excitante regroupe des laboratoires de recherche et développement, des installations de test et un centre de formation. Elle abrite également des équipes qualité, ventes et marketing et assistance à la clientèle.

Jon Lind, PDG de CTEK, a ajouté : « Nous sommes très fiers que tous nos produits ont été conçus, mis au point et testés ici même en Suède. Le fait d'avoir toutes nos équipes regroupées sous un même toit, au sein d'installations à la pointe de la technologie, joue un rôle essentiel dans notre processus d'innovation. En investissant dans la technologie et les capacités futures, nous pouvons continuer à faire évoluer notre offre grâce à de nouveaux produits, processus et services, tout en continuant d'être la principale marque mondiale de solutions de gestion de l'énergie et de batteries. »

À propos de CTEK

CTEK SWEDEN AB est une marque mondiale de premier plan dans la gestion de l'énergie et la maintenance de batteries. Les connaissances inégalées de CTEK et son investissement continu dans l'innovation repoussent les frontières de la recherche et du développement pour mettre sur le marché des technologies novatrices et uniques de recharge de batteries.

CTEK propose sur le marché des chargeurs et des accessoires fiables et de qualité exceptionnelle qui sont efficaces, conviviaux et, surtout, sûrs (pour l'utilisateur, l'électronique de véhicule, la batterie et le chargeur).

La gamme de produits et de solutions de mobilité électrique de CTEK va des chargeurs de véhicules électriques individuels pour la recharge à domicile aux installations plus grandes d'entreprise et commerciales dotées de nombreuses stations de recharge, qui nécessitent à la fois des solutions d'équilibrage de charge, de surveillance et de paiement.

Avec des produits et des solutions destinés aux batteries plomb-acide et lithium de 6, 12 et 24 V (LiFePO 4 12 V) ainsi qu'aux batteries de véhicules électriques, les produits de CTEK sont conçus et testés pour livrer des performances maximales dans diverses situations.

12 V) ainsi qu'aux batteries de véhicules électriques, les produits de CTEK sont conçus et testés pour livrer des performances maximales dans diverses situations. CTEK vend plus d'un million de chargeurs de batteries chaque année dans le monde et remporte régulièrement haut la main les tests comparatifs indépendants des chargeurs de batteries.

CTEK fournit des chargeurs aux fabricants les plus connus au monde comme Audi, Bentley, BMW, Corvette, Ferrari, Jaguar, Maserati, McLaren, Mercedes, Porsche et Rolls-Royce.

À PROPOS DE VATTENFALL

Vattenfall est une société énergétique européenne de premier plan qui, depuis plus de 100 ans, électrifie les industries, fournit de l'énergie aux habitations et modernise notre mode de vie grâce à l'innovation et la coopération. Nous voulons à présent rendre possible une vie sans énergies fossiles pour la prochaine génération. Pour ce faire, nous procédons à une transition vers un système énergétique plus durable en favorisant la croissance de la production d'énergie renouvelable et en apportant des solutions énergétiques intelligentes adaptées aux changements climatiques pour nos clients. Nous employons environ 20 000 personnes et menons nos activités principalement en Suède, en Allemagne, aux Pays-Bas, au Danemark, au Royaume-Uni et en Finlande. Vattenfall appartient à l'État suédois. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site https://group.vattenfall.com.

Pour plus d'informations sur CTEK, veuillez consulter le site www.ctekemobility.com.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/997722/CTEK.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/997725/CTEK.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/997726/CTEK_Logo.jpg

Contact presse

Katharine Parker

Responsable des relations publiques et de la communication externe

Téléphone : +44(0)7974-141266

Courriel : katharine.parker@ctek.com

SOURCE CTEK