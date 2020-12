CTG realiza evento "Open Day" da usina hidrelétrica de Chaglla, no Peru

Localizada sobre o rio Huallaga, na região de Huanuco, a usina fica a 415 quilômetros de Lima, capital do país.

Chaglla, a terceira maior hidrelétrica do Peru, tem a capacidade instalada de 456.000 quilowatts.

A usina iniciou operação em setembro de 2016 e produz anualmente mais de 2,51 bilhões de kWh (quilowatt-hora) de energia limpa, com alta qualidade, contribuindo para o desenvolvimento econômico e social do país.

A CTG garante a operação de alta qualidade da planta enquanto cumpre as responsabilidades de proteção ambiental e construção de infraestrutura nas áreas atingidas.

A empresa limpa regularmente o reservatório e divulga informações de proteção ambiental nas escolas da região. Ao mesmo tempo, recupera plantas junto com os residentes que vivem perto da usina.

Além disso, a CTG providencia serviços de transporte para a população local e os ajuda a construir estradas, o que facilita a interconexão das comunidades ao retorno com o centro da cidade.

No evento, Zhang Dingming, vice-president da CTG, disse que a empresa continuará a expandir negocios no exterior, aprofundar a cooperação internacional no setor de energia, promover produção mais limpa e estilo de vida mais sustentável, e intencificar o intercâmbio cultural.

