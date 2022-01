CTH Group en Atlas Technology benoemen Maggie Sun tot Chief Financial Officer in mondiale wervingscampagne

SINGAPORE, 31 januari 2022 /PRNewswire/ -- CTH Group, een toonaangevend bedrijf op het gebied van blockchain en digitaal activa, en zusterbedrijf, Atlas Technology Management Pte. Ltd (Atlas), een van 's werelds grootste bedrijven in applicatie-specifieke computing, heeft vandaag de benoeming van Maggie Sun als Chief Financial Officer voor beide entiteiten aangekondigd.

Raymond Yuan, oprichter en CEO van CTH, zegt: "Ik ben erg verheugd Maggie te mogen verwelkomen in deze cruciale periode voor onze bedrijven. We zijn willen op mondiaal niveau snel uitbreiden en zullen enorm profiteren van haar uitgebreide kennis en ervaring om onze financiële praktijken te verbeteren. Maggie's ervaring op de kapitaalmarkt stelt ons ook in staat om private en publieke geldinzamelingsmogelijkheden in overweging te nemen om onze ambitieuze groei te stimuleren".

Naast het dagelijkse beheer van de financiële rapportage en strategische leiding van Atlas, zal Sun toezicht houden op de financiële operaties, waaronder strategie, prestatierapportage, activiteiten op kapitaalmarkten en investeringsrelaties binnen het durfkapitaalbedrijf van de groep, Fundamental Labs, en de op digitale activa gerichte vermogensbeheerder, IDEG.

"Ik ben verheugd om de positie op me te nemen van CFO voor CTH en Atlas, twee bedrijven die zich in het cruciale stadium van de uitbreiding van hun wereldwijde voetafdruk in het blockchain- en digitale activa-ecosysteem bevinden. Blockchain-technologie stimuleert buitengewone innovatie en waardecreatie in ons dagelijks leven, en ik ben verheugd om bij te dragen aan de groei ervan. Atlas heeft het potentieel om een van de wereldleiders op zijn gebied te zijn en ik grijp graag de kans aan om ons verhaal te delen met de kapitaalmarkten", aldus Maggie Sun.

Sun is een doorgewinterde uitvoerend directeur met meer dan 20 jaar wereldwijde ervaring in financiële operaties en adviesmarkten over New York naar Silicon Valley en Azië. Voordat ze bij CTH kwam, was ze Partner in de bedrijfsgroep van SoftBank Investment Advisors ("Vision Fund"). Daarvoor was ze Partner bij Ernst & Young en PwC.

Atlas maakte een ongekende groei door in 2021 en heeft agressieve wervingsdoelen om zijn uitbreidingsambities in 2022 te realiseren. Yuan voegt hieraan toe, "De blockchain-sectoren groeien en is veel vraag naar getalenteerde mensen. Naast het verbeteren van ons hogere leiderschapsteam, blijven we in al onze bedrijven nieuwe mensen in dienst nemen. Fundamental Labs en IDEG staan meer en meer in de belangstelling van toppresteerders die traditionele geldmarkten willen verlaten, terwijl Atlas over de hele wereld toptalent blijft aantrekken."

Over CTH Group

De CTH Group is een toonaangevend bedrijf op het gebied van blockchain en het digitale activa-ecosysteem. Op basis van een speciale strategie hebben we een driehoekige bedrijfsstructuur, waarin durfkapitaalinvesteringen, hoogwaardige computers en op digitale activa gericht vermogensbeheer samenkomen. We bieden inzichten met toegevoegde waarde, werken met gedistribueerde computernetwerken en verbinden regulier kapitaal met de nieuwe activaklasse. Ons bedrijf, dat is opgericht in 2016, is actief in verschillende landen en regio's, en in belangrijkste innovatiecentra in het blockchain-ecosysteem.

Over Atlas

Atlas is een technologiebedrijf met het hoofdkantoor in Singapore en biedt een breed scala aan diensten met toegevoegde waarde, waaronder hoogwaardige computing, applicatiespecifieke computing-, hosting- en clouddiensten, hardwaredistributie en bijbehorende adviesdiensten.

De belangrijkste inkomstenstroom van het bedrijf is het onderhouden en leveren van computercapaciteit voor blockchain-netwerken. Atlas beheert op dit moment hoogwaardige computerfaciliteiten in Noord-Amerika en Centraal-Azië, met plannen om zijn activiteiten in Noord-Europa en/of Zuid-Amerika uit te breiden. Atlas is een van de grootste bedrijven op het gebied van application specific computing (ASIC).

Voor mediavragen kunt u contact opnemen met Ian Stirling ([email protected])

