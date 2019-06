- CTP acuerda un paquete de finanzas sindicadas de 1.900 millones de euros en la mayor transacción inmobiliaria en CEE en el año 2019

PRAGA, 24 de junio de 2019 /PRNewswire/ -- CTP y un consorcio de tres grupos de banca acordaron la suscripción de un paquete de 1.900 millones de uros para la cartera industrial checa de CTP, formada por 200 edificios, dando cobertura a 2,7 millones de m2 de espacio industrial Premium. En la mayor transacción inmobiliaria realizada hasta la fecha en Europa Central y Europa Oriental, los préstamos de 7 años proporcionan la refinanciación de 1.600 millones de euros de propiedades existentes, ampliando en 269 millones de euros la nueva financiación para que los proyectos se completen en los próximos 18 meses.

"Estamos encantados de confirmar la cooperación continuada y relaciones profundas con nuestros socios de banca principales en lo que respecta a la finalización de esta transacción de préstamo sindicada destacada. Este acuerdo asegura nuestra financiación en la República Checa a medio plazo, y nos ayudará de forma considerable a conseguir nuestro próximo objetivo de crecimiento de 10 millones de metros cuadrados", afirmó Remon Vos, consejero delegado de CTP Group.

La transacción consolida 40 acuerdos de préstamos existentes dentro de un préstamo sindicado. "La nueva estructura de préstamos simplifica nuestros acuerdos de financiación previos, consiguiendo así que podamos encajar en el futuro. Podemos mejorar la administración de préstamos y procesar y beneficiar los fondos seguros de nuestra cartera industrial a medio plazo, además de con la financiación de desarrollo para los próximos 18 meses", comentó Zdeněk Raus, responsable de finanzas de CTP para la República Checa.

"El volumen de transacción de 1.900 millones de euros hace que el acuerdo sea la mayor transacción inmobiliaria jamás realizada en Europa Central y Europa Occidental, no solo en la República Checa. Todos los accionistas – sobre todo los licitantes – se benefician de unos fondos estables y seguros conseguidos a través de esta transacción, lo que les permite centrarse en sus negocios principales, y para CTP seguir proporcionando servicios líderes en el mercado. Las relaciones destacadas a largo plazo que tenemos con nuestros bancos y que se han demostrado en este acuerdo proporcionan la base para una cooperación superior en relación a nuestra cartera CEE, que ya contabiliza más de 5 millones de m2", declaró Richard Wilkinson, responsable de finanzas del grupo.

"Este acuerdo establece un nuevo punto de referencia para la financiación inmobiliaria en Europa Central y Europa Oriental en términos de tamaño y complejidad. Subraya la posición destacada de Central Erste Group en la región de Europa Central y de Česká spořitelna en la República Checa. Esta ha sido un acuerdo que ha seguido con nuestras relaciones excelentes y a largo plazo con CTP", comentó Patrick Zehetmayr, responsable de financiación inmobiliaria de Erste Group y Pavel Kráčmar, miembro del consejo de administración de Česká spořitelna.

"Estamos muy contentos de haber conseguido apoyar a CTP dentro de este acuerdo histórico que una vez más muestra nuestra capacidad para ayudar a nuestros clientes con estructuras financieras revolucionarias", destacó Matteo Pietropoli, responsable de finanzas CEE en UniCredit y Slavomir Beňa, responsable de CIB en la República Checa y Eslovaquia en UniCredit en una declaración conjunta.

"Este acuerdo demuestra de nuevo un compromiso de Société Générale para con la región de Europa Central y Komerční banka con la República Checa, subrayando la capacidad para que nuestro grupo apoye las soluciones innovadoras y creativas que cumplen con las necesidades de nuestros clientes. El tamaño y complejidad de este acuerdo proporciona unos retos únicos, y estamos orgullosos de haberlos resuelto. Esta acuerdo establece un nuevo estándar para la financiación en Europa Central y Europa Oriental, y estamos muy contentos de haber apoyado a CTP", indicó Jean-Pierre Cherbit, de Société Générale Corporate & Investment Banking y David Formánek, miembro del consejo de administración de Komerční banka.

La parte legal de la transacción se llevó a cabo en nombre de CTP por medio de M&A y el abogado de transacciones, Květa Vojtová, contando con el apoyo del equipo de banca y empresarial local CTP.

Organizadores principales obligatorios:

Erste Group Bank AG y Česká spořitelna, a.s.,

Société Générale S.A. y Komerční banka, a.s.,

UniCredit S.p.A. y UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Agente:

Komerční banka, a.s. (Radim Exner, Ladislav Malina)

Agente de seguridad:

Deutsche Pfandbriefbank AG (Georg Wobbe)

Asesores externos:

Para CTP:

Servicios legales: Clifford Chance Prague LLP (Miloš Felgr, Marian Husár)

Asesores financieros: Eastdil Secured (Per Mario Floden, Donal Dunne)

Para los bancos suscritos:

Servicios legales: White & Case s.r.o., advokátní kancelář (Jan Linda, Václav Kubr)

Asesores impuestos/financieros: KPMG Česká Republika s.r.o. (Petr Toman, Pavel Falout)

Asesores técnicos: Arcadis Czech Republic s.r.o. (Jan Podzimek, Jan Jurčíček)

Evaluación: CBRE s.r.o. (Russell Swain), Jones Lang LaSalle, s.r.o. (Jan Zibura)

Para el agente de seguridad:

Servicios legales: DLA Piper Prague LLP (Jakub Adam, Petr Koblovský)

Servicios de notaría:

JUDr. Helena Divišová (Martin Diviš)

Acerca de CTP

CTP es un desarrollador y administrador inmobiliario comercial de servicios completos especializado en el despliegue y gestión de parques de negocios de alta tecnología construidos a la medida para las principales compañías internacionales y nacionales que llevan a cabo inversiones estratégicas en sus operaciones nuevas o ampliadas. CTP es el propietario de CTPark Network, el mayor sistema integrado de parques de negocios premium en Europa Central y Europea Oriental, contando con más de 5 millones de metros cuadrados de propiedades de Clase A en más de 90 localizaciones estratégicas repartidas en 8 países.

