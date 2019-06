CTP approuve un plan de financement syndiqué de 1,9 milliard d'euros, ce qui constitue la plus grande transaction immobilière de 2019 en Europe centrale et orientale

PRAGUE, 24 juin 2019 /PRNewswire/ -- CTP et un consortium de trois groupes bancaires se sont mis d'accord sur un plan de souscription de 1,9 milliard d'euros pour le portefeuille industriel tchèque de CTP, composé de 200 bâtiments et couvrant 2,7 millions de m² d'espaces industriels haut de gamme. Dans le cadre de la plus grande transaction immobilière jamais réalisée en Europe centrale et orientale, ces emprunts sur 7 ans permettront de refinancer 1,6 milliard d'euros d'immeubles existants et offriront un nouveau financement de 269 millions d'euros pour des projets à réaliser dans les 18 prochains mois.

« Nous sommes heureux de confirmer notre coopération continue et nos relations approfondies avec nos principaux partenaires bancaires en concluant cette transaction de prêt syndiqué remarquable. Cette transaction garantit notre financement à moyen terme en République tchèque et nous aidera de manière significative à atteindre notre prochain objectif visant à augmenter notre portefeuille de 10 millions de mètres carrés », a déclaré Remon Vos, directeur général du groupe CTP.

Cette transaction regroupe 40 accords de prêts existants en un seul prêt syndiqué. « La nouvelle structure du prêt simplifie considérablement nos accords de financement précédents et nous place dans une position enviable pour l'avenir. Nous pourrons ainsi simplifier l'administration et le traitement des prêts, et bénéficier d'un financement à moyen terme assuré pour notre portefeuille industriel, plus un financement du développement pour les 18 prochains mois », a commenté Anna Raus, directrice financière de CTP pour la République tchèque.

« Le montant de 1,9 milliard d'euros de l'opération en fait la transaction immobilière la plus importante d'Europe centrale et orientale, pas seulement de la République tchèque. Toutes les parties prenantes, notamment nos locataires, bénéficieront du financement stable et sûr résultant de cette transaction, ce qui leur permettra de se concentrer sur leurs activités principales et à CTP de continuer à fournir au marché des services de pointe. Les relations solides à long terme que nous entretenons avec nos banques et qui ont été prouvées par cette transaction constituent la base d'une coopération future en ce qui concerne notre portefeuille d'Europe centrale et orientale, qui s'élève désormais à plus de 5,0 millions de m² », a ajouté Richard Wilkinson, directeur financier du groupe.

« Cette transaction constitue une nouvelle référence pour le financement immobilier en Europe centrale et orientale en termes de taille et de complexité. Elle souligne la position de leader du groupe Central Erste dans la région Europe centrale et de Česká spořitelna en République tchèque. C'est une transaction qui renforce notre excellente relation à long terme avec CTP », ont affirmé Patrick Zehetmayr, responsable du financement immobilier chez Erste Group, et Pavel Kráčmar, membre du conseil d'administration de Česká spořitelna.

« Nous sommes très heureux d'avoir pu soutenir CTP dans cette transaction historique qui démontre une nouvelle fois notre capacité à assister nos clients avec des structures financières innovantes », ont indiqué dans un communiqué conjoint Matteo Pietropoli, responsable des financements dans la région PECO chez UniCredit, et Slavomir Beňa, responsable de la banque commerciale et de la banque d'investissement en République tchèque et en Slovaquie chez UniCredit.

« Cette opération prouve une nouvelle fois l'engagement de la Société Générale en Europe centrale et de Komerční banka en République tchèque, et souligne la capacité de notre groupe à proposer des solutions innovantes et créatives répondant aux besoins de nos clients. La taille et la complexité de cette transaction ont créé des défis uniques, que nous sommes fiers d'avoir surmontés. Cette opération établit une nouvelle norme de financement en Europe centrale et orientale, et nous sommes très heureux d'avoir pu soutenir CTP », ont déclaré Jean-Pierre Cherbit de la banque commerciale et de la banque d'investissement chez Société Générale, et David Formánek, membre du conseil d'administration de Komerční banka.

Květa Vojtová, avocate spécialisée dans les opérations de fusions et acquisitions et avocate en droit des transactions, était chargée des aspects juridiques de la transaction pour le compte de CTP, avec le soutien de l'équipe bancaire et corporative locale de CTP.

Arrangeurs principaux mandatés :

Erste Group Bank AG et Česká spořitelna, a.s.,

Société Générale S.A. et Komerční banka, a.s.,

UniCredit S.p.A. et UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Agent :

Komerční banka, a.s. (Radim Exner, Ladislav Malina)

Agent des sûretés :

Deutsche Pfandbriefbank AG (Georg Wobbe)

Conseillers externes :

Pour CTP :

Services juridiques : Clifford Chance Prague LLP (Miloš Felgr, Marian Husár)

Conseillers financiers : Eastdil Secured (Per Mario Floden, Donal Dunne)

Pour les banques émettrices :

Services juridiques : White & Case s.r.o., advokátní kancelář (Jan Linda, Václav Kubr)

Conseillers fiscaux/financiers : KPMG Česká Republika s.r.o. (Petr Toman, Pavel Falout)

Conseillers techniques : Arcadis Czech Republic s.r.o. (Jan Podzimek, Jan Jurčíček)

Évaluation : CBRE s.r.o. (Russell Swain), Jones Lang LaSalle, s.r.o. (Jan Zibura)

Pour l'agent des sûretés :

Services juridiques : DLA Piper Prague LLP (Jakub Adam, Petr Koblovský)

Services notariaux :

JUDr. Helena Divišová (Martin Diviš)

À propos de CTP

CTP est un développeur et gestionnaire d'immobilier commercial offrant des services complets, spécialisé dans la livraison et la gestion de parcs d'affaires de haute technologie sur mesure destinés aux grandes entreprises internationales et nationales souhaitant effectuer des investissements stratégiques pour créer ou étendre leurs activités. CTP est propriétaire du réseau CTPark, le plus grand système intégré de parcs d'activités haut de gamme d'Europe centrale et orientale, comportant plus de 5,0 millions de m² de propriétés de classe A, réparties dans plus de 90 sites stratégiques dans huit pays.





SOURCE CTP