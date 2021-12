Cuatro empresas unen fuerzas para la reconversión de la ciudad de Sihanoukville en un centro Fintech y club de élite

El anuncio del plan maestro de la zona económica especial (ZEE) multipropósito del 17 de noviembre de 2021 concita la atención del talento internacional

NOM PEN, Camboya, 30 de noviembre de 2021 /PRNewswire/ -- Continent Asset Management Co., Ltd, PLMP Venture Capital Co., Ltd, PropNex Cambodia Co., Ltd y Ly Ly Kampong Seila Special Economic Zone Co., Ltd firmaron un memorando de entendimiento el 17 de noviembre de 2021 para cooperar estratégicamente en el diseño de nuevos proyectos de inversión para transformar la ciudad de Sihanoukville en un centro Fintech con la presencia de importantes personalidades como el gobernador Kuoch Chamroeun y el director del proyecto Plan maestro, Chea Dole Hong luego de que el gobierno anunciara el mes pasado el plan maestro de la ZEE multipropósito.