- Cubic recibe el premio a la calidad de Jaguar Land Rover, lo que significa que ha mejorado su rendimiento en el sector del automóvil

WUHAN, China, 22 de octubre de 2022 /PRNewswire/ -- Cubic Sensor and Instrument Co., Ltd. ("Cubic"), fabricante líder mundial de sensores de gas inteligentes y analizadores de gas avanzados, celebró este mes la prestigiosa ceremonia de entrega del premio Jaguar Land Rover Quality (JLRQ) en su sede de Wuhan, China.

Garrick Wang, vicepresidente de asistencia técnica a proveedores de Jaguar Land Rover, concedió el premio JLRQ al doctor Youhui Xiong, presidente y fundador de Cubic.

JLRQ es un sistema de gestión y evaluación del rendimiento de los proveedores desarrollado por Jaguar Land Rover. Se centra en la evaluación continua del rendimiento de los proveedores a través de los aspectos del sistema de capacidades, el rendimiento continuo y la evaluación del lugar de fabricación.

Desde el año 2018, Jaguar Land Rover ha reforzado la cooperación con Cubic en el campo de la monitorización y las mejoras de la calidad del aire del habitáculo del automóvil, que abarca los sensores de PM2,5, los sensores de gas integrados de PM2,5 y CO2 y los difusores de fragancia. El premio JLRQ es un fuerte respaldo a los excelentes resultados de Cubic en los productos para vehículos y al servicio de alta calidad a largo plazo en la industria mundial del automóvil. Significa que Cubic es ahora un proveedor preferido y acreditado de Jaguar Land Rover en todo el mundo.

Como fabricante líder de sensores de gas para automóviles , Cubic adquirió la certificación IATF16949:2016 en 2017 y ha sido un proveedor de primer nivel para muchos fabricantes de equipamiento original de automóviles durante varios años.

La continua innovación tecnológica de Cubic y su estricto sistema de gestión de la calidad han ayudado a la empresa a ampliar sustancialmente el negocio en el sector del automóvil.

El negocio de automoción de Cubic abarca los sensores de gas de calidad del aire para automóviles, los dispositivos de mejora de la calidad del aire de la cabina y las soluciones de sensores del sistema de tren motriz para automóviles. Los sensores de calidad del aire para automóviles incluyen sensores de CO2 basados en NDIR, sensores de PM 2,5 basados en láser y sensores de calidad del aire AQM basados en MOX; los dispositivos de mejora de la calidad del aire de la cabina incluyen generadores negativos y de plasma, y difusores de fragancia; y los sensores del sistema de tren motriz para automóviles incluyen sensores de O2 y NOx basados en cerámica para las emisiones de los motores de los vehículos y sensores de gas de detección temprana de fugas térmicas para las baterías de los vehículos eléctricos.

Aprovechando su amplia plataforma tecnológica y su cartera de productos, Cubic ha establecido ventajas competitivas fundamentales a partir de su sólida capacidad de I+D, sus completas líneas de productos, su fabricación ágil y sus recursos de clientes orientados al ámbito internacional.

2022 ha sido un año muy exitoso para Cubic por la obtención de negocios para numerosos fabricantes de equipamiento original de automoción tanto en China como en el extranjero. A partir de agosto, los proyectos de calidad del aire para automóviles nominados en 2022 se estimaron en hasta 16 millones de sensores de gas y en septiembre Cubic también aseguró con éxito los contratos con un famoso fabricante de equipamiento original de automoción europeo para difusores de fragancia. Con el continuo crecimiento del negocio, el informe provisional de Cubic muestra que, en la primera mitad de 2022, los ingresos por ventas de la compañía de los sensores de gas de automoción han aumentado un 179,85% interanual, lo que refleja un fuerte rendimiento general.

Contando con una búsqueda incesante de la calidad, la innovación de productos y los servicios centrados en el cliente, Cubic se dedica a potenciar la industria del automóvil y a establecerse como líder mundial en el mercado de los sensores de gas .

Si desea más información acerca de los productos de la compañía visite https://en.gassensor.com.cn/ o escriba un email a [email protected] .

