Cubic reçoit le prix de la qualité Jaguar Land Rover, signe de son amélioration des performances dans le secteur automobile

WUHAN, Chine, 22 octobre 2022 /PRNewswire/ -- Cubic Sensor and Instrument Co., Ltd. (« Cubic »), un fabricant leader mondial de capteurs de gaz intelligents et d'analyseurs de gaz avancés, a organisé la prestigieuse cérémonie de remise du prix Jaguar Land Rover Quality (JLRQ) ce mois-ci à son siège social de Wuhan, en Chine.

M. Garrick Wang, vice-président de l'assistance technique aux fournisseurs de Jaguar Land Rover, a remis le prix JLRQ au Dr. Youhui Xiong, président et fondateur de Cubic.

Le JLRQ est un système de gestion et d'évaluation de la performance des fournisseurs développé par Jaguar Land Rover. Il se concentre sur l'évaluation continue de la performance des fournisseurs à travers les aspects du système de capacités, de la performance continue et de l'évaluation du site de fabrication.

Depuis 2018, Jaguar Land Rover a renforcé sa coopération avec Cubic dans le domaine de la surveillance et de l'amélioration de la qualité de l'air de l'habitacle automobile, couvrant les capteurs de PM2.5, les capteurs de gaz intégrés PM2.5 et CO2 et les diffuseurs de parfum. Le prix JLRQ est une forte approbation de la performance exceptionnelle de Cubic sur les produits embarqués et le service de haute qualité à long terme dans l'industrie automobile mondiale. Cela signifie que Cubic est désormais un fournisseur privilégié et accrédité de Jaguar Land Rover dans le monde entier.

En tant que fabricant leader de capteurs de gaz automobiles, Cubic a acquis la certification IATF 16949:2016 en 2017 et est un fournisseur de premier rang pour de nombreux équipementiers automobiles depuis plusieurs années.

L'innovation technologique continue et le système de gestion de la qualité strict de Cubic ont aidé l'entreprise à développer considérablement l'activité dans le secteur automobile.

Les activités de Cubic dans le secteur automobile couvrent les capteurs de gaz pour la qualité de l'air, les dispositifs d'amélioration de la qualité de l'air dans l'habitacle et les solutions de capteurs pour les systèmes de transmission automobile. Les capteurs de qualité de l'air automobile comprennent des capteurs de CO2 basés sur la technologie NDIR, des capteurs de PM 2.5 basés sur la technologie laser et des capteurs de qualité de l'air AQM basés sur la technologie MOX ; les dispositifs d'amélioration de la qualité de l'air dans l'habitacle comprennent des générateurs négatifs et de plasma et des diffuseurs de parfum ; et les capteurs de systèmes de transmission automobile comprennent des capteurs O2 et NOx basés sur la technologie céramique pour les émissions des moteurs des véhicules et des capteurs de gaz de détection précoce d'emballement thermique pour les batteries des véhicules électriques.

En s'appuyant sur sa plateforme technologique complète et son portefeuille de produits, Cubic a établi des avantages concurrentiels fondamentaux à partir de sa forte capacité de R&D, de ses gammes de produits complètes, de sa production allégée et agile et de ses ressources clients orientées vers l'international.

L'année 2022 a été une année très fructueuse pour Cubic qui a gagné des contrats avec de nombreux équipementiers automobiles en Chine et à l'étranger. En août, les projets de qualité de l'air automobile nominés en 2022 ont été estimés à 16 millions de capteurs de gaz et en septembre, Cubic a également réussi à obtenir des contrats avec un célèbre équipementier automobile européen pour des diffuseurs de parfum. Avec la croissance continue de l'activité, le rapport intermédiaire de Cubic montre qu'au cours du premier semestre 2022, le chiffre d'affaires de l'entreprise provenant des capteurs de gaz automobiles a augmenté de 179,85 % en glissement annuel, ce qui reflète une solide performance globale.

Avec une poursuite ininterrompue de la qualité, de l'innovation des produits et des services centrés sur le client, Cubic est déterminé à donner du pouvoir à l'industrie automobile et à s'imposer comme un leader mondial sur le marché des capteurs de gaz.

Pour plus d'informations sur les produits de la société, rendez-vous sur le site https://en.gassensor.com.cn/ ou envoyez un mail à [email protected].

