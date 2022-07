Cubico Sustainable Investments adquiere más de 100 MW de proyectos eólicos en Uruguay

Con esta adquisición se duplica la capacidad instalada de Cubico en Uruguay, situándose en más de 200 MW, convirtiéndose en el mayor propietario privado individual de activos renovables en el país. Cubico continuará buscando activamente nuevas oportunidades para incrementar su base de activos renovables, con proyectos eólicos y solares, así como desarrollos de hidrógeno verde.

Cubico fue asesorado por White & Case Madrid, Posadas, Posadas & Vecino Montevideo y Estudio Rodrigo Lima (Legal), DNV (Técnico), Willis (Seguros) y KPMG (Tax & Accountant).

David Swindin, CEO de Cubico, dijo: "Cubico ha tenido presencia en Uruguay desde la constitución de la compañía y estamos entusiasmados de que, con esta adquisición, nos hayamos convertido en el mayor propietario privado de energías renovables del país. Estoy convencido de que continuaremos nuestra expansión en Latinoamérica, con nuevas inversiones en proyectos de energías renovables en el corto plazo".

Francisco Moya, Country Head para Brasil y Resto de Latam en Cubico, agregó: "La adquisición de estos proyectos es un hito importante para Cubico en América Latina, posicionándonos como uno de los mayores propietarios de proyectos de energías renovables en la región. Esta transacción es una prueba más de nuestro compromiso en promover el crecimiento de la energía verde y llevar energía limpia a personas y organizaciones de todo el mundo".

