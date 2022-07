Cubico Sustainable Investments adquire mais de 100 MW de energia eólica no Uruguai

A aquisição histórica mais que dobra a capacidade eólica operacional da Cubico no Uruguai para mais de 200 MW, tornando-se o maior proprietário privado individual de ativos renováveis no país. A empresa está procurando ativamente aumentar ainda mais seu portfólio no Uruguai por meio de energia solar fotovoltaica e outras oportunidades eólicas onshore, bem como desenvolvimentos incipientes de hidrogênio.

Cubico foi assessorado por White & Case Madrid, Posadas, Posadas & Vecino Montevideo e Estudio Rodrigo Lima (Legal), DNV (Técnico), Willis (Seguros) e KPMG (Tax & Accountant).

David Swindin, CEO da Cubico, disse: "A Cubico está presente no Uruguai desde a formação da empresa e estou muito satisfeito que, com esta aquisição, nos tornarmos o maior proprietário privado de energias renováveis do país. Espero que vejamos mais crescimento em nossos negócios na América Latina no próximo período."

Francisco Moya, Country Head para o Brasil e Resto da América Latina na Cubico, acrescentou: "A aquisição desses projetos é um marco importante para a Cubico na América Latina, posicionando-nos como um dos maiores proprietários de energias renováveis na região. Esta transação é mais uma evidência de nosso compromisso em promover o crescimento da energia verde e levar energia limpa para pessoas e organizações em todo o mundo."

