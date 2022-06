Cuisine Solutions, światowy lider i pionier w produkcji żywności typu premium metodą sous vide, ogłasza inwestycję w wysokości 250 milionów dolarów, która zostanie zrealizowana przez Bain Capital

Inwestycja przyspieszy rozwój firmy i globalną ekspansję oraz przyczyni się do dalszych innowacji kulinarnych.

STERLING, Va. i BOSTON, Mass., 6 czerwca 2022 r. /PRNewswire/ -- Firma Cuisine Solutions Inc., światowy lider i pionier w dziedzinie produkcji żywności typu premium metodą sous vide, ogłosiła dzisiaj inwestycję w wysokości 250 milionów dolarów, która zostanie zrealizowana przez Bain Capital w celu przyspieszenia rozwoju firmy i jej globalnej ekspansji. Mniejszościowy udział w inwestycji przyczyni się do ugruntowania pozycji Cuisine Solutions w kategorii produktów sous vide, zapewni dodatkowe środki na przyspieszenie innowacji produktowych, a także rozszerzy działalność firmy w kraju i za granicą oraz jej globalną produkcję poza obszar Stanów Zjednoczonych, Francji i Tajlandii.

Cuisine Solutions będzie nadal działać pod kierownictwem obecnego zespołu zarządzającego z dyrektorem generalnym Felipe Hasselmannem i prezesem Stanislasem Vilgrainem na czele, którzy zachowają istotny udział we własności firmy, zaś rodzina Vilgrain zachowa pakiet kontrolny.

Cuisine Solutions, z siedzibą główną w Sterling w stanie Virginia, jest największą firmą sous vide na świecie i wiodącym partnerem w dziedzinie innowacji kulinarnych, posiadającym oddziały w Ameryce Północnej, Europie, na Bliskim Wschodzie i w Azji. Firma jest uznawana przez najlepszych szefów kuchni i kucharzy na świecie, jest liderem w produkcji i myśli przewodniej innowacyjnej techniki wolnego gotowania, którą sama zapoczątkowała, udoskonaliła i spopularyzowała. Cuisine Solutions dostarcza produkty do gotowania metodą sous vide dla gastronomii, przemysłu, wojska i handlu detalicznego na całym świecie, w tym dla takich firm jak: Amtrak, Costco, Dunkin', Hilton Hotels & Resorts, Panera i Starbucks, a także dla wielu innych liderów branży.

„Nasza przyszłość, która już przed zawarciem strategicznego partnerstwa rysowała się w jasnych barwach, wydaje się teraz jeszcze bardziej ekscytująca, ponieważ dostrzegamy duże możliwości rozwoju i ekspansji dzięki ciągłym innowacjom w obrębie wielu kategorii produktów - powiedział Hasselmann. - Jesteśmy dumni z wypracowania pozycji lidera sztuki i nauki sous vide, która stanowi odpowiedź na tak wiele wyzwań, przed jakimi stają nasi klienci zarówno w kuchni, jak i poza nią. Ta inwestycja umożliwi nam szybsze rozszerzenie skali naszej światowej infrastruktury produkcyjnej i partnerstw biznesowych oraz wzmocnienie naszego łańcucha dostaw, a tym samym stworzenie dodatkowej skali, aby sprostać rosnącym potrzebom globalnych partnerów, którzy każdego dnia korzystają z naszych produktów w dziesiątkach tysięcy lokalizacji".

„Kiedy zakładałem Cuisine Solutions, moją wizją było stanie się najlepszym innowatorem i producentem żywności w naszej przestrzeni, nawiązanie najlepszego w swojej klasie partnerstwa i dojście do punktu, w którym nasza reputacja będzie opierać się na jakości, efekcie skali i innowacyjności - powiedział Vilgrain. - Wsparcie realizacji naszej wizji przez światowej klasy firmę inwestycyjną takiego kalibru jak Bain Capital świadczy o sukcesie naszej podstawowej misji oraz o ekscytującej przyszłości, przed jaką stoi nasza branża. Jestem niezmiernie dumny z tego, czego dokonaliśmy od 1990 roku do dnia dzisiejszego i cieszę się, że razem z Bain Capital będziemy budować wiodącą, innowacyjną firmę spożywczą przyszłości".

„Stanislas, Felipe i zespół zarządzający wykonali ogromną pracę, wynosząc Cuisine Solutions na pozycję zdecydowanego lidera na szybko rozwijającym się rynku sous vide, który zyskał uznanie wielu najlepszych szefów kuchni na świecie. Unikalny zakres innowacji kulinarnych firmy zapewnia wyższą jakość i spójność, zwiększone bezpieczeństwo żywności i niższe koszty, co w obecnym środowisku makroekonomicznym jest korzystne dla klientów - powiedział Cristian Jitianu, dyrektor zarządzający Bain Capital. - Cieszymy się, że będziemy współpracować z Cuisine Solutions i wspierać realizację planów rozwoju opracowanych przez zespół zarządzający, jednocześnie zwiększając wartość firmy jako preferowanego partnera w zakresie innowacji kulinarnych dla znanych marek restauracyjnych, detalicznych, turystycznych i hotelarskich" - dodał Jeffrey Chung, jeden z członków zarządu Bain Capital.

Bain Capital posiada wieloletnią historię współpracy z firmami z branży konsumenckiej, detalicznej i restauracyjnej, podejmowanej na rzecz przyspieszenia rozwoju. Wśród inwestycji w branżę restauracyjną, gastronomiczną i spożywczą znalazły się takie firmy jak: Advantage Solutions (NASDAQ: ADV), Bloomin' Brands (NASDAQ: BLMN), Brakes Group Food Distribution, Burger King (NYSE: QSR), Dessert Holdings, Dunkin' Brands Inc, Domino's Pizza (NYSE: DPZ), Gail's Bakery, Retail Zoo, Skylark Restaurants i Valeo Foods.

Oczekuje się, że transakcja zostanie sfinalizowana w II kw. 2022 roku, z zastrzeżeniem zwyczajowych warunków zamknięcia.

Firma Moelis & Company LLC pełniła funkcję wyłącznego doradcy finansowego i agenta ds. emisji, zaś kancelaria McDermott Will & Emery funkcję doradcy prawnego Cuisine Solutions w związku z transakcją. Z kolei firma BofA Securities pełniła funkcję doradcy finansowego, a kancelaria Kirkland and Ellis funkcję doradcy prawnego Bain Capital.

Cuisine Solutions

Prowadzona przez międzynarodowy zespół nagradzanych szefów kuchni, Cuisine Solutions jest wiodącym na świecie producentem produktów sous vide - opartych na zapoczątkowanej, udoskonalanej i popularyzowanej od kilkudziesięciu lat przez firmę innowacyjnej, precyzyjnej technice wolnego gotowania. Znana ze swojej innowacyjności firma wprowadziła na rynek produkty sous vide w szerokim spektrum kategorii - w tym białka, sosy, produkty na bazie zbóż i roślin, a także cieszące się ogromną popularnością przekąski jajeczne. Produkty sous vide mają 18-miesięczny okres przydatności do spożycia po zamrożeniu, sześciodniowy po rozmrożeniu i można je upiec w ciągu zaledwie kilku minut. Zapewnia to branży gastronomicznej i kucharzom domowym oszczędność czasu, ułatwia realizację wszelkich wyzwań związanych z łańcuchem dostaw oraz stanowi doskonałe rozwiązanie pozwalające na znaczne zmniejszenie ilości odpadów i kosztów pracy. Cuisine Solutions, z siedzibą w Sterling w stanie Wirginia, obsługuje ponad 22 tysięcy restauracji i 6 tysięcy sprzedawców detalicznych, a także główne linie lotnicze i hotele. Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.cuisinesolutions.com.

Sous Vide

Sous vide - po francusku „pod próżnią" - to innowacyjna technika gotowania, w której żywność jest zamykana próżniowo i podgrzewana w wodzie do momentu, aż będzie idealnie ugotowana. W 1971 r. dr Bruno Goussault (który później został głównym naukowcem Cuisine Solutions) opracował sous vide jako sposób na poprawę tekstury i smaku potrawy, przy jednoczesnym zachowaniu naturalnej integralności gotowanej żywności. Dr Goussault odkrył, że metoda sous vide, polegająca na powolnym gotowaniu żywności w nieco niższej niż zwykle temperaturze w specjalnie zaprojektowanych, zamkniętych próżniowo woreczkach, przyczyniła się do znacznej poprawy smaku i zmniejszenia ubytku masy żywności w porównaniu z konwencjonalnymi metodami gotowania. Osiągnięcia Cuisine Solutions w dziedzinie sous vide oraz ciągłe innowacje pozwalają spółce dostarczać produkty o jakości odpowiedniej dla branży restauracyjnej, które cieszą się zaufaniem i uznaniem najlepszych szefów kuchni i wymagających smakoszy na całym świecie.

Bain Capital

Bain Capital, LP jest jedną z wiodących na świecie prywatnych alternatywnych firm inwestycyjnych, która zapewnia trwałe efekty swoim inwestorom, zespołom, firmom i społecznościom, w których żyjemy. Od momentu założenia firmy w 1984 roku wykorzystujemy naszą wiedzę i doświadczenie, aby realizować organiczny wzrost w wielu klasach aktywów, w tym w obszarze prywatnego rynku kapitałowego, kredytów, publicznego rynku kapitałowego, kapitału wysokiego ryzyka, nieruchomości i innych strategicznych obszarach. Firma posiada oddziały na czterech kontynentach, zatrudnia ponad 1300 pracowników i zarządza aktywami o wartości około 160 mld USD. Więcej informacji na stronie: www.baincapital.com.

