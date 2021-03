Cultura Ainu expressa através de "som" em uma nova exposição de arte midiática no novo aeroporto de Chitose foi inaugurada em 22 de fevereiro

O tema da exposição no novo aeroporto de Chitose em Hokkaido é "INVISÍVEL". A empresa de criação NAKED, INC., especializada em infundir espaços com uma variedade de elementos de mídia para criar experiências novas, está exibindo obras baseadas no tema da cultura Ainu.

Os Ainu são o povo indígena nativo de Hokkaido, a região Tohoku do Japão e do leste da Rússia. Eles mantêm uma cultura distinta caracterizada por profunda gratidão e reverência para com a natureza encontrada no clima extremamente frio em suas áreas. O rico mundo espiritual do povo Ainu foi transmitido até os dias atuais por meio de canções, danças e histórias na língua Ainu, completamente distinta da língua japonesa.

A empresa NAKED, INC. criou obras de arte baseadas em sons que transmitem a cultura e espírito do povo Ainu, que foram passadas de geração em geração por meio das tradições orais da linguagem e da música.

Além disso, a partir de março, os visitantes poderão aprimorar sua experiência usando o smartphone em seu bolso, apreciando a instalação de som e luz com o auxílio de um aplicativo de realidade aumentada (RA).

Período: 22 de fevereiro de 2021~

Localização: Novo aeroporto de Chitose

Entrada do Terminal Doméstico 1, 1º andar

Tema: INVISÍVEL

Título: Imagine ainu

Artista: empresa de criação NAKED, INC

NAKED, INC. é uma empresa de criação fundada por MURAMATSU Ryotaro e outros diretores, designers e escritores em 1997. Sua missão é gerar experiências novas e novo valor em todas as cenas da vida, desde arte, entretenimento e cultura até tradição, educação, música, espaços urbanos, alimentos e esportes.

A partir de fevereiro de 2021, a Agência de Assuntos Culturais do Governo do Japão lançou um projeto inovador de promoção cultural chamado "CULTURE GATE to JAPAN". Realizado em sete aeroportos do Japão, bem como no Terminal Internacional de Cruzeiros de Tóquio, artistas e criadores ativos no campo das artes midiáticas exibem obras de arte inspiradas na cultura única de cada região, com o objetivo de comunicar os maiores encantos da cultura japonesa.

Os efeitos globais do novo coronavírus tornaram difícil conhecer novos povos e vivenciar novas culturas pessoalmente. No entanto, isso não deve interromper o intercâmbio de arte, ideias e cultura. Por meio desse projeto, esperamos continuar a oferecer às pessoas do mundo todo a mesma sensação de encantamento e alegria sentida ao conhecer uma nova cultura.

Organizador: Agência de Assuntos Culturais do Governo do Japão

Site oficial: https://culture-gate.jp/

Exposição no aeroporto de Chitose: https://culture-gate.jp/invisible

O comunicado à imprensa "CULTURE GATE to JAPAN" é administrado pela wondertrunk & co. Inc.

