CUPRA-ambassadeur Ekström temt kilowatt-uren aan stroom

> CUPRA-ambassadeur en e-Racers officiële coureur Mattias Ekström voert de eerste test uit op het circuit van Montmeló

> Zo neemt de Zweedse coureur deel aan de ontwikkeling van de allereerste volledig elektrische racewagen

> Wennen aan het rijden zonder versnellingsbak en met een veel stillere motor zijn de grootste uitdagingen

MARTORELL, Spanje, 30 oktober 2019 /PRNewswire/ -- Met meer dan 25 jaar ervaring in verschillende toerwagen-, rally- en kartwedstrijden is hij een van de meest veelzijdige coureurs ter wereld. Nu is hij begonnen aan een van de grootste uitdagingen van zijn carrière: deelnemen aan de ontwikkeling van de CUPRA e-Racer als officiële coureur. Op het Circuit van Montmeló in Barcelona is alles klaar voor Mattias Ekström om voor het eerst op een verharde ondergrond te testen.

Wat verwacht je van deze eerste test?