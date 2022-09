Cúpula Global de IA de 2022 começa com o lançamento de várias novas iniciativas internacionais

RIAD, Arábia Saudita, 14 de setembro de 2022 /PRNewswire/ -- A Cúpula Global de IA teve início oficialmente na terça-feira, reunindo líderes do setor privado e governamentais e profissionais acadêmicos de renome do mundo todo, para uma série de discussões sobre o futuro da IA. A cúpula de três dias, organizada pela Autoridade de Dados e Inteligência Artificial da Arábia Saudita (SDAIA), está prevista para reunir mais de 200 palestrantes de 90 países e dez mil participantes.

"Durante o G20 em 2020, o Reino da Arábia Saudita impulsionou o consenso global para a adoção dos princípios da OCDE de IA confiável. Como a IA deve ser inclusiva, centrada no ser humano, transparente, robusta e com responsabilidade", disse S. Ex.ª Dr. Abdullah Alswaha, Ministro das Comunicações e da Tecnologia da Informação da Arábia Saudita. "Não podemos permitir que os algoritmos sejam tendenciosos ou sexistas. Não podemos aceitar não ter os conjuntos de dados certos e o contexto certo."

"Além da aplicação ética da IA, é fundamental que promovamos avanços na IA juntos como raça humana, compartilhando nossas melhores práticas, nossa experiência, nossos recursos e nossos desafios a fim de garantir que ninguém seja deixado para trás na liberação do potencial da IA", acrescentou S. Ex.ª Abdullah Alghamdi, presidente da SDAIA.

Na cúpula, será feita uma série de anúncios, todos com o objetivo de promover o uso de dados para resolver alguns dos maiores desafios do mundo em áreas como assistência médica, energia e sustentabilidade. No dia da abertura, ministros assinaram a Declaração de Chamada à Ação de IA de Riad, um acordo que descreve a visão de longo prazo da Organização de Cooperação Digital (DCO) para o uso da tecnologia de IA em benefício das pessoas, comunidades, nações e do mundo como um todo.

O Reino da Arábia Saudita também apresentou seus princípios de ética em IA no dia da abertura da cúpula. Projetada pela SDAIA e com base nos padrões globais e nacionais, a estrutura servirá como um guia prático de incorporação da ética em IA em todo o ciclo de vida de desenvolvimento de sistemas de IA.

Entre os palestrantes da cúpula estão Amin Nasser, CEO da Aramco, Sebastian Thrun, CEO da Kitty Hawk, e o Dr. Jürgen Schmidhuber, diretor da iniciativa de IA da KAUST. Ministros da Arábia Saudita também participaram de discussões no primeiro dia da programação, incluindo S. Ex.ª Fajad Al-Jalajel, Ministro da Saúde, S. Ex.ª Dr. Majid Bin Abdullah Al Kassabi, Ministro do Comércio, e S. Ex.ª Bandar Ibrahim Alkhorayef, Ministro da Indústria e dos Recursos Minerais. Jornalistas da imprensa regional e internacional também participaram da cúpula de forma presencial e por livestreaming, disponibilizado aos participantes remotos.

