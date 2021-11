Cúpula Global de Petróleo e Gás da Huawei 2021: solução Intelligent Oil & Gas Fields (Campos de Gás e Petróleo Inteligentes)

O mundo concorda que a energia e a transformação digital são essenciais para o futuro do planeta. Lv Gongxun, ex-vice-presidente da PetroChina, CNPC, ressaltou que a transformação digital do setor de petróleo e gás trará serviços inovadores, modelo de negócios e modelos de gestão para o setor.

A neutralidade de carbono sinaliza novos desafios e oportunidades para o setor global de energia. Em seu discurso de abertura, Robin (Yongping) Lu, vice-presidente executivo da Global Energy Business Unit da Huawei Enterprise BG, destacou a importância de integrar energia e transformação digital para alcançar a neutralidade de carbono. Para isso, os setores de energia e tecnologia precisam colaborar, reforçar os pontos fortes uns dos outros e explorar vários cenários do setor.

A Huawei lançou a solução Intelligent Oil & Gas Fields para ajudar o setor de petróleo e gás a enfrentar os desafios.

Na cúpula, a Huawei e o G2K Group lançaram a solução Intelligent Oil & Gas Fields, apresentada por Robin (Yongping) Lu e Christen Bear, diretor executivo, chefe regional GCC do G2K Group. A arquitetura da solução consiste de quatro camadas: terminal industrial, rede de IoT, plataforma digital e aplicação inteligente.

A solução tem como objetivo ajudar as empresas de petróleo e gás a lidar com os riscos e custos, abordar os silos de dados, bem como responder rapidamente às emergências e construir sistemas robustos de segurança das informações. Com base na arquitetura de solução, a Huawei aprimorará continuamente as plataformas digitais e as aplicações de serviços de produção, implementará a interconexão de dados por meio da IoT e impulsionará a transformação da gestão planificada. A Huawei se concentra nos requisitos de segurança e eficiência, ajudando a aumentar a reserva e a produção, melhorar a eficiência, reduzir custos e emissões de carbono e garantir a segurança operacional.

A solução de petróleo e gás para todos os cenários da Huawei se concentra na colaboração de todas as áreas do setor.

Na cúpula, a Huawei também demonstrou suas soluções e recursos técnicos para todos os cenários em exploração a montante, desenvolvimento e produção, gerenciamento de ativos de gasodutos midstream, refino a jusante e vendas de produtos químicos.

A adoção generalizada de tecnologias como computação em nuvem, big data, IA e 5G facilita a descoberta de valor potencial de dados, melhorando a eficiência E2E das empresas de petróleo na exploração, desenvolvimento, produção, armazenamento, transporte, refino e vendas de petróleo. Wu Shuhong, secretário do CNPC AI Research Center, e Deng Xili, diretor principal, G&G (RCM), CNPC RIPED, compartilharam como a solução E&P inteligente da Huawei utiliza nuvem, IA e big data para processar dados sísmicos de maneira rápida e precisa, identificar petróleo e reservatórios de gás e diagnosticar as condições de funcionamento dos poços de bombeamento. Podemos explorar mais valor de "dados silenciosos" e de "dados inúteis"

Ao mesmo tempo, a migração de serviços de missão crítica para a nuvem ajuda a resolver pontos problemáticos comuns, tais como resposta lenta, custo elevado, e baixa eficiência das infraestruturas dos campos de petróleo e gás. Zhang Tiegang, antigo engenheiro chefe adjunto do Instituto de Pesquisa de Exploração e Desenvolvimento do campo petrolífero de Daqing, explicou as vantagens da solução dos Intelligent Oil & Gas Fields em cenários da vida real. Usando os recursos de computação em nuvem da Huawei, o campo petrolífero Daqing processou mais de 22.000 quilômetros quadrados de dados sísmicos em 2020, o que é mais do que o dobro da capacidade de processamento de dados original.

A Huawei constrói um ecossistema aberto e trabalha com parceiros para criar mais valor.

A colaboração é fundamental para estender as soluções da Huawei. A Huawei atualizou seu sistema de parceiros e colaborou com diferentes tipos de parceiros. David (Zhengyu) Shi, presidente do Enterprise Business Group na Huawei Middle East, observou a importância dos esforços compartilhados por clientes, parceiros e Huawei para promover a inovação. Para isso, a Huawei construiu um sistema de serviços de parceria para apoiar a transformação digital E2E e desenvolver soluções inovadoras.

Enquanto isso, Christen Bear compartilhou a experiência do G2K Group trabalhando com a Huawei. Ela apresentou as soluções inovadoras que as duas empresas desenvolveram até agora e afirmou que haverá mais oportunidades de colaboração no futuro, uma vez que elas continuaram a oferecer conectividade e inteligência aos clientes e liderar novos padrões para a transformação digital.

Como fornecedor líder global de infraestrutura de TIC e dispositivos inteligentes, a Huawei oferece produtos líderes de hardware de desempenho para ajudar as empresas de petróleo e gás a construir redes e data centers ágeis e confiáveis. No futuro, a Huawei continuará a se concentrar no setor de petróleo e gás, consolidar as capacidades dos parceiros, desenvolver ainda mais soluções baseadas em cenários e trabalhar com os clientes para criarem juntos um novo valor.

