Curadev annonce un accord de licence avec Takeda portant sur un nouvel agoniste de la voie STING

LONDRES, 8 mai 2019 /PRNewswire/ --Curadev a annoncé aujourd'hui qu'elle a concédé à Takeda Pharmaceutical Company Limited (Takeda) la licence de son nouvel agoniste phare du stimulateur de gènes interférons (STING) à petites molécules (appelé CRD5500 par Curadev) et des brevets associés. Les conditions financières n'ont pas été divulguées.

« Les efforts que nous déployons pour découvrir des médicaments ont ciblé les mécanismes immunitaires fondamentaux de l'hôte afin de stimuler l'immunité anti-tumorale », a déclaré Arjun Surya, PhD, cofondateur et directeur scientifique de Curadev. « Respectant son engagement à poursuivre de nouvelles cibles d'immuno-oncologie, Takeda est un partenaire idéal pour collaborer au développement d'un agoniste de la voie STING susceptible d'être une petite molécule véritablement pionnière. »

Une présentation par affiche faite lors de la rencontre annuelle 2019 de l'American Association for Cancer Research (LB-061 : « CRD5500 : un agoniste STING polyvalent à petites molécules qui se prête à la bio-conjugaison en tant que conjugué anticorps-médicament ») a souligné que l'agoniste STING de Curadev active puissamment toutes les principales variantes humaines du STING connues et active le système immunitaire pour réduire les tumeurs éloignées et qu'il se combine bien avec les anti-PD-L1 / anti-CTLA4 / IDO-TDOi dans le cadre des traitements individuels dosés ou systématiquement. Cette présentation a également démontré que la molécule reste longtemps dans la tumeur, qu'elle a de bonnes propriétés semblables à celles d'un médicament, qu'elle peut être administrée par plusieurs voies et qu'elle a été conjuguée avec succès au trastuzumab.

« Nous avons hâte de collaborer avec Curadev pour poursuivre le développement de ce nouvel agoniste de la voie STING », a déclaré Chris Arendt, directeur de l'unité de découverte de médicaments oncologiques chez Takeda. « Ce projet illustre l'engagement de Takeda à collaborer avec des partenaires de premier plan comme Curadev pour poursuivre de nouvelles cibles en immuno-oncologie susceptibles d'apporter un jour des bienfaits qui transforment la vie des patients. »

