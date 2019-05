Currency.com opent voor het publiek met nieuwe mobiele app en getokeniseerde obligaties

- Platform ontving meer dan 150.000 registratie-aanvragen na bètalancering in januari

- Meer dan 1000 getokeniseerde aandelen nu beschikbaar voor verhandeling met Bitcoin, Ethereum of fiduciair geld

MINSK, Wit-Rusland, 10 maart 2019 /PRNewswire/ -- Currency.com, de eerste getokeniseerde aandelenbeurs ter wereld kondigde vandaag aan dat het haar platform voor het publiek opent na een goed ontvangen bètalancering in januari waarbij meer dan 150.000 mensen zich aanmeldden om het volledig functionerende handelsplatform voor getokeniseerde aandelen te gebruiken. Hiermee kunnen investeerders handelen, investeren en profiteren van toegang tot echte, financiële instrumenten door direct gebruik te maken van cryptovaluta.

De lancering maakt gebruik van een strakke nieuwe mobiele app met krachtige technologie en geavanceerde eigenschappen waarmee gebruikers getokeniseerde aandelen direct kunnen aankopen en verhandelen. Naast de eigenschappen die in januari bij de bètalancering werden gepresenteerd, beschikt het platform over een groot aantal nieuwe capaciteiten voor cryptohandelaars die al lang in de traditionele financiële wereld worden gebruikt, zoals marge close-outs van 50% en verkopen met verlies.

Currency.com biedt private en institutionele investeerders over de hele wereld* de kans om toegang te krijgen tot meer dan 1000 getokeniseerde aandelen die de onderliggende marktprijs bijhouden voor veelgebruikte financiële instrumenten zoals wereldwijde aandelen, indices en grondstoffen. Gebruikers kunnen bijvoorbeeld een token kopen met dezelfde prestaties als een Apple-aandeel op de Nasdaq – APPLE.CX – tegen dezelfde kosten en voordelen als een Apple-aandeel. Gebruikers kunnen deze tokens direct kopen met Bitcoin (BTC) of Ethereum (ETH) en kunnen ze op marge verhandelen.

Eerder deze maand introduceerde Currency.com ook een nieuwe functie, waarmee gebruikers voor het eerst in getokeniseerde staatsobligaties kunnen handelen en investeren met behulp van cryptovaluta. Currency.com heeft op haar platform een getokeniseerde versie uitgegeven voor Wit-Russische staatsobligaties en is voornemens om in de loop der tijd meer getokeniseerde staatsobligaties en private obligaties uit te geven. Dankzij deze nieuwe functie kunnen gebruikers van Currency.com hun cryptovaluta investeren in een volkomen nieuwe, gedifferentieerde vermogensklasse waarmee zij de kans krijgen hun portfolio's af te dekken en te diversifiëren door middel van vaste-inkomensinstrumenten met potentieel lagere risico's en voorspelbare inkomsten.

Om deze capaciteiten aan te kunnen bieden maakt Currency.com gebruik van de technologie van Capital.com - haar zusterplatform dat wordt gereguleerd door de FCA en CySEC - en richt het zich op het garanderen van een helder en eenvoudig te gebruiken ontwerp. De bètalancering in januari ontving 150.000 aanvragen, maar werd afgerond op 5000 gebruikers, waarbij de meest actieve handelaren dagelijks feedback gaven waarmee werd gegarandeerd dat Currency.com zo krachtig en eenvoudig mogelijk in gebruik was. Als gevolg hiervan is er bij de lancering van vandaag een platform te zien dat strak, getest en ontworpen is met als uitgangspunt de gebruikerservaring.

Ook is een verwijzingsprogramma geïntroduceerd door Currency.com na feedback van cryptobeïnvloeders gedurende de bètalancering, waarbij gebruikers worden aangemoedigd vrienden uit te nodigen voor het platform waarbij ze gedurende zes maanden profiteren van 50% van de transactiecommissie van de doorverwezen vriend. Commissies worden wekelijks uitbetaald en zorgen voor een interessante stimulans voor gebruikers die actief zijn op het platform.

Ivan Gowan, CEO van Currency.com, zei, "De komst van getokeniseerde aandelen zal de wijze waarop investeerders hun cryptovaluta gebruiken volledig veranderen. Door crypto te koppelen aan de prijs van aandelen en obligaties krijgen houders van Bitcoin en Ethereum op tastbare wijze toegang tot traditionele financiële markten. Onze bètalancering heeft de vraag die er wereldwijd is naar een dergelijke dienstverlening bewezen, en de volledige lancering van Currency.com markeert een belangrijke verschuiving in de richting van crypto, nu deze valuta gereguleerd wordt en steeds dichter bij de traditionele markten komt te staan. Ik verwacht dat onze mobiele app een hit zal worden bij investeerders, als gevolg van de krachtige en geavanceerde handelsinstrumenten die tot nu toe niet beschikbaar waren voor de crypto-gemeenschap."

Het online platform Currency.com online platform is nu beschikbaar voor alle investeerders via https://currency.com/ en kan worden gedownload in de iTunes App Store en Google Play Store.

*Uitgezonderd de VS en diegenen op de FATF lijst.

Over Currency.com

Currency.com werd gelanceerd in april 2019 en is een bedrijf voor blockchain-technologie met het eerste handelsplatform ter wereld voor getokeniseerde aandelen, waarmee investeerders hun cryptovaluta-vermogen kunnen gebruiken om te investeren en profiteren van wereldwijde financiële markten, zonder de druk van het omwisselen van hun cryptoportfolio voor fiduciair geld. Currency.com is gelicentieerd, geautoriseerd en gereguleerd door het High Technology Park of Belarus onder verordening nr. 8 'Over de ontwikkeling van een digitale economie'.

Het bedrijf wordt ondersteund door VP Capital en Larnabel Ventures, met Ivan Gowan als CEO; Ivan was eerder 15 jaar actief aan het hoofd van de technologische ontwikkeling van IG, waarbij hij het handelsplatform heeft vergroot, van een waarde van $250 miljoen naar $3 miljard. Ga voor meer informatie naar: https://currency.com/

Informatie Media

media@currency.com

Sociale Media Kanalen

Facebook https://www.facebook.com/currencycom/

Twitter https://twitter.com/currencycom

telegram groep https://t.me/currencycom_group

medium https://medium.com/currency-com

Kakaotalk public https://open.kakao.com/o/gp0NNl7

Related Links

https://currency.com



SOURCE Currency.com