Currency.com s'ouvre au public avec une nouvelle application mobile et une fonctionnalité de titres tokénisés

- La plateforme a attiré plus de 150 000 demandes d'inscription suite au lancement bêta en janvier

- Plus de 1 000 titres tokénisés sont désormais disponibles à la négociation avec Bitcoin, Ethereum ou une monnaie fiduciaire

MINSK, Biélorussie, 9 mai 2019 /PRNewswire/ -- Currency.com, première bourse de titres tokénisés au monde, a annoncé aujourd'hui l'ouverture de sa plateforme au grand public après un lancement bêta accueilli favorablement en janvier, qui a vu plus de 150 000 personnes candidater pour utiliser la plateforme de négociation pleinement fonctionnelle destinée aux titres tokénisés, qui permet aux investisseurs d'échanger, d'investir et de bénéficier de l'exposition d'instruments financiers du monde réel, en utilisant directement les cryptomonnaies.

Le lancement inclut une nouvelle application mobile astucieuse, qui intègre une technologie puissante et des fonctionnalités avancées permettant aux utilisateurs d'acheter et d'échanger des titres tokénisés en déplacement. Au-delà des fonctionnalités présentées à l'occasion du lancement bêta en janvier, la plateforme offre une multitude de nouvelles capacités pour les crypto-traders qui sont utilisées depuis longtemps dans l'univers financier traditionnel, telles que des liquidations de marges à 50 % et des ventes à perte.

Currency.com offre aux investisseurs privés et institutionnels du monde entier* l'opportunité d'accéder à plus de 1 000 titres tokénisés qui suivent le cours du marché sous-jacent des instruments financiers courants, tels que les titres mondiaux, les indices et les matières premières. Par exemple, les utilisateurs peuvent acheter un jeton qui reflète la performance d'une action Apple sur le Nasdaq – APPLE.CX – au même tarif et avec les mêmes avantages qu'une action Apple. Les utilisateurs peuvent acquérir ces jetons directement en utilisant Bitcoin (BTC) ou Ethereum (ETH), et auront la capacité de les échanger sur marge.

Plus tôt ce mois-ci, Currency.com a également présenté une nouvelle fonctionnalité, qui pour la toute première fois permet aux utilisateurs d'échanger et d'investir dans des obligations gouvernementales tokénisées en utilisant des cryptomonnaies. Currency.com a publié une version tokénisée d'obligations gouvernementales biélorusses sur sa plateforme, et prévoit d'inclure au fil du temps d'autres obligations gouvernementales et d'entreprise tokénisées. Grâce à cette nouvelle fonctionnalité, les utilisateurs de Currency.com seront en mesure d'investir leurs avoirs en cryptomonnaie dans une toute nouvelle catégorie d'actifs différenciés, qui offre l'opportunité de couvrir et de diversifier leurs portefeuilles grâce à des instruments à revenus fixes présentant un risque potentiellement inférieur et des rendements plus prévisibles.

Pour offrir ces capacités, Currency.com tire parti de la technologie de Capital.com – sa société sœur réglementée par la FCA et la CySEC – et se focalise sur la garantie d'une conception simple et facile d'utilisation. Bien que le lancement bêta du mois de janvier ait reçu 150 000 candidatures, il était plafonné à 5 000 utilisateurs, les traders les plus actifs fournissant des commentaires quotidiens, en veillant à ce que Currency.com soit aussi performante et facile d'utilisation que possible. Par conséquent, le lancement public d'aujourd'hui présente une plateforme fluide, testée et conçue avec l'expérience utilisateur au cœur du processus.

Un programme de référence a également été lancé par Currency.com suite aux commentaires des crypto-influenceurs lors du lancement bêta, qui encourage les utilisateurs à inviter des amis sur la plateforme, en partageant 50 % de la commission de négociation de l'ami recommandé pendant six mois. Les commissions sont versées sur une base hebdomadaire, et offrent une incitation intéressante pour les utilisateurs qui apprécient la plateforme.

Ivan Gowan, PDG de Currency.com, a déclaré : « L'arrivée des titres tokénisés transformera entièrement la manière dont les investisseurs peuvent utiliser leurs cryptomonnaies. Le fait de relier la crypto au cours des actions, des parts et des obligations offre un moyen tangible aux titulaires de Bitcoin et d'Ethereum d'accéder aux marchés financiers traditionnels. Notre lancement bêta a révélé l'intérêt mondial qui existe pour un service de ce type, et le lancement complet de Currency.com marque un changement significatif en direction de la crypto, à l'heure où celle-ci devient plus réglementée et commence à se rapprocher des marchés traditionnels. Je pense que notre application mobile sera un succès parmi les investisseurs en raison de ses outils de négociation performants et avancés, qui ne sont pas autrement disponibles pour la communauté crypto. »

La plateforme en ligne Currency.com est désormais accessible pour tous les investisseurs à l'adresse https://currency.com/ et peut être téléchargée sur iTunes App Store et Google Play Store.

*À l'exception des États-Unis et des pays figurant sur la liste de la FATF.

À propos de Currency.com

Lancée en avril 2019, Currency.com est une société de technologie blockchain qui exploite la première plateforme de négociation au monde destinée aux titres tokénisés, et qui permet aux investisseurs d'utiliser leurs actifs de cryptomonnaie pour investir et tirer profit des marchés financiers mondiaux – sans subir la pression relative à l'échange de leur portefeuille crypto dans une monnaie fiduciaire. Currency.com est octroyée sous licence, autorisée et réglementée par le Parc de hautes technologies de Biélorussie, sous le décret numéro 8 relatif au « Développement d'une économie numérique ».

La société est soutenue par VP Capital et Larnabel Ventures, avec Ivan Gowan en tant que PDG ; Ivan a précédemment consacré 15 années à la direction du développement technologique d'IG, faisant croître la valeur de la plateforme de négociation de 250 millions $ à plus de 3 milliards $. Pour en savoir plus, rendez-vous sur : https://currency.com/

