Current Energy and Renewables unterzeichnet neuen mehrjährigen Energieliefervertrag mit Mitsubishi-Tochtergesellschaft

„Der Abschluss unserer Liefer- und Dienstleistungsvereinbarung mit BETM im Kontext der weltweiten COVID-19-Pandemie und in diesen schwierigen wirtschaftlichen und politischen Zeiten war eine monumentale Leistung für CER. Unsere Synergien mit BETM und ihrer Unternehmenskultur machen dies zu einer perfekten Ergänzung für das Team von Current Energy und Renewables. Unser Unternehmen kann nun weiter wachsen und seine Infrastruktur in anderen deregulierte Staaten der USA ausbauen. Wir steigen in spannende neue Märkte ein und werden in bestehenden Märkten wachsen. Ich freue mich darauf zu sehen, was die Zukunft für unsere Kunden, Lieferanten, Vertriebspartner und Mitarbeiter bereithält", sagt David Coburn, Executive Chairman von Current Energy and Renewables.

Die neue Beziehung von Current Energy und Renewables zu BETM schafft langfristige Stabilität und die Möglichkeit, neue Märkte zu erschließen und Verbindungen im Energiegroßhandel aufzubauen. Das Unternehmen geht davon aus, dass die neue Fazilität ein beschleunigtes strategisches Wachstum und die Unterstützung für neue Akquisitionsmöglichkeiten fördern wird.

„Die neue Fazilität mit BETM ist eine Reaktion auf die Anforderungen des Marktes und ermöglicht CER, niedrigere Energiekosten zu bieten und in Zukunft Gewinnspannen für die Kunden zu sichern und weiterhin kundenorientiert zu bleiben. CER reagiert auf diese kritischen Marktbedürfnisse mit verbesserten Preisen, Energieprodukten und Konditionen. CER wird die bereits starken Beziehungen zu den ABCs auf dem Markt von Ohio aktiv ausbauen und energisch in andere Märkte expandieren", fügte John Varnell, Senior Vice President of Sales and Marketing bei Current Energy and Renewables, hinzu.

Informationen zu Current Energy and Renewables

Current Energy and Renewables wurde 2017 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Scottsdale, Arizona. Das Unternehmen bietet großen und kleinen Unternehmen, Behörden und Privatkunden Strom zu wettbewerbsfähigen Preisen, nachhaltige Lösungen und einen exzellenten Kundenservice. Das Team von Current Energy and Renewables verfügt über mehr als 40 Jahre Erfahrung in der internationalen Energiebranche und ist auf die Rationalisierung aller Komponenten der Energieversorgung spezialisiert. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.currentenergyrenewables.com.

Informationen zu Boston Energy Trading and Marketing LLC

Boston Energy Trading and Marketing LLC (BETM), eine Tochtergesellschaft der Mitsubishi Corporation, bietet Asset-Management- und Optimierungsdienstleistungen für Eigentümer von Erzeugungsanlagen und Energiespeichern in Nordamerika sowie Energiegroßhandel für Strom- und Gasversorger. Die BETM-Händler decken wettbewerbsfähige Strommärkte ab, unter anderem die Märkte im Nordosten, Mittleren Westen und Westen. Mit seinem auf Fundamentaldaten basierenden Ansatz entwickelt und pflegt das Team Modelle für Stromübertragung, Gasnetze und Angebot/Nachfrage, um den Markt für Handelsmöglichkeiten zu analysieren. DGC hat BETM im August 2018 von NRG Energy übernommen; vor 2014 war BETM als Edison Mission Marketing & Trading bekannt. Die Mitsubishi Corporation bietet Investment-Grade-Kreditunterstützung für die kommerziellen Aktivitäten von BETM. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.betm.com.

Informationen zu Mitsubishi Corporation

Die Mitsubishi Corporation (MC) ist ein global integriertes Wirtschaftsunternehmen, das zusammen mit seinen Büros und Tochtergesellschaften in rund 90 Ländern und Regionen weltweit Geschäfte entwickelt und betreibt sowie ein globales Netzwerk von rund 1,700 Konzernunternehmen. MC hat 10 Geschäftsbereiche, die in praktisch jeder Branche tätig sind: Erdgas, Industriematerialien, Erdöl- und Chemielösungen, Mineralressourcen, industrielle Infrastruktur, Automobil und Mobilität, Lebensmittelindustrie, Konsumgüterindustrie, Energielösungen und Stadtentwicklung. Durch diese 10 Geschäftsgruppen haben sich die aktuellen Aktivitäten von MC weit über die traditionellen Handelsaktivitäten hinaus ausgedehnt und umfassen Projektentwicklung, Produktion und Herstellung, die alle von der Zusammenarbeit mit vertrauenswürdigen Partnern auf der ganzen Welt profitieren. Weitere Informationen zu MC finden Sie auf der Website des Unternehmens unter www.mitsubishicorp.com

David Coburn, (602) 315-1231, [email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1653363/Current_Energy_and_Renewables_Current_Energy_and_Renewables_Sign.jpg

Related Links

www.currentenergyrenewables.com



SOURCE Current Energy and Renewables