Curso on-line gratuito da Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health pode ajudar a ampliar os esforços para reduzir o uso do tabaco

BALTIMORE, 21 de fevereiro de 2022 /PRNewswire/ -- Junte-se aos milhares de profissionais de controle do tabagismo de todo o mundo que expandiram seus conhecimentos sobre questões importantes ao fazer o curso on-line gratuito Controle Global do Tabaco: Aprendendo com os Especialistas do Institute for Global Tobacco Control da Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health.