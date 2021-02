Customertimes accueille Sergey Zinin en tant que vice-président mondial des marchés verticaux et des consultations commerciales

« Customertimes est une ressource technique exceptionnelle pour résoudre les cas d'utilisation complexes, » a expliqué M. Zinin. « À l'avenir, nous rehausserons nos relations avec nos clients internationaux pour aider à résoudre des problèmes liés à leurs activités comme la croissance des revenus, la réduction des coûts, l'atténuation des risques, etc. »

« Avec plus de 1 200 employés répartis dans 9 marchés et 63 pays, nous sommes reconnus pour résoudre des problèmes insolubles tous les jours. Il est temps de tirer parti de ces connaissances de l'industrie, de les combiner à notre vaste expertise sur le terrain, d'ajouter nos innovations en ce qui a trait aux fournisseurs indépendants de logiciels et de fournir des solutions d'affaires plus précises. »

« Nous sommes ravis que Sergey fasse partie de l'équipe, » a affirmé Roman Khudyakov, chef des technologies à Customertimes. « Sa vision stratégique et ses connaissances en consultation font de lui le candidat idéal pour ce poste. Il a fait un travail exceptionnel pendant son mandat à Salesforce, et nous avons hâte de mettre ses connaissances extraordinaires au service de nos clients. »

M. Zinin est enthousiaste à l'idée de se joindre à la liste croissante d'experts qui composent l'équipe Customertimes.

« De nombreux conseillers disent aux organisations ce qu'elles devraient faire à l'avenir, mais très peu de ces conseils contiennent des connaissances pratiques qui transforment le "quoi" et le "pourquoi" en un "comment", » a-t-il expliqué. « Je suis heureux de contribuer à créer une approche unique pour répondre à ces questions importantes afin que nos clients puissent atteindre leurs objectifs plus rapidement. »

Ressources supplémentaires

Suivez Customertimes sur LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/customertimes/

Suivez Customertimes sur Twitter : https://twitter.com/customertimes

À propos de Customertimes

Customertimes Corp. est un cabinet d'experts-conseils international qui se consacre à rendre les meilleures technologies de TI accessibles aux clients. Avec plus de 4 000 projets achevés et plus de 1 000 experts hautement qualifiés, ses solutions sont conçues pour aider les clients à réaliser une véritable transformation des activités et à tirer le maximum de leurs investissements dans les technologies. Précurseur en services-conseils et en mise en œuvre des solutions Salesforce en Europe de l'Est, Customertimes Corp. a actuellement son siège social à New York, ainsi que des bureaux régionaux à Londres, à Paris, à Toronto, à Kiev, à Minsk, à Riga et à Moscou. Pour en savoir plus, visitez le www.customertimes.com .

Contact pour les médias :

Val Tika

Customertimes

563 212-2951

[email protected]

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/1440695/Sergey_Press_Release.jpg

Related Links

http://customertimes.com



SOURCE Customertimes