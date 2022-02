Customertimes annonce de nouveaux projets de santé grand public basés sur des produits logiciels CT

NEW YORK, 9 février 2022 /PRNewswire/ -- Customertimes a récemment entrepris des projets avec trois organisations mondiales de santé grand public en Europe occidentale afin d'accroître ses segments d'activité actuels de médicaments en vente libre et sur ordonnance et de faciliter son expansion sur de nouveaux marchés en pleine croissance.

Customertimes mettra en œuvre des solutions de GRC (gestion de la relation client) pour l'engagement multicanal des pharmacies et des professionnels de la santé. Les nouvelles solutions seront basées sur la suite de produits primés de CT Software, notamment CT Pharma, CT Mobile et CT Presenter.

De plus, tous les nouveaux clients tireront parti de la solution de commande multicanale exclusive de CT, CT Orders, pour accroître l'efficacité des visites de représentants en vente libre et en pharmacie. Les échéanciers varient, mais les trois projets seront lancés d'ici le 3e trimestre de 2022.

« Ces projets confirment davantage notre rôle en tant que l'un des leaders de l'industrie dans le domaine de la GRC pour la santé des consommateurs, l'industrie pharmaceutique et les produits médicaux », a déclaré Alexey Patsko, PDG de CT Software. « Nous sommes déterminés à accroître l'efficacité des équipes de vente de nos clients, et nous savons que nos produits auront un impact significatif sur la valeur que ces entreprises sont en mesure de tirer de leur GRC.

« Customertimes offre un ensemble complet d'applications spécifiques à l'industrie qui étend les fonctionnalités de Salesforce et permet à nos clients de tirer parti de toute la puissance de l'écosystème Salesforce », a ajouté Alexey Patsko. « C'est ce qui nous donne l'avantage sur nos concurrents. Nos applications ont un impact significatif sur la croissance des revenus et l'efficacité des ventes, ce qui permet aux entreprises de se développer rapidement et de pénétrer des marchés clés. »

Pour en savoir plus :

Rendez-nous visite à la page : https://customertimes.com/#ct-mobile-suite

Suivez-nous sur LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/2763511/

Retrouvez-nous sur Salesforce AppExchange : https://appexchange.salesforce.com/appxConsultingListingDetail?listingId=a0N300000024pXzEAI

Parlez avec un expert de Salesforce Industries : [email protected]

À propos de Customertimes

Customertimes Corp. est une société internationale de conseil et de logiciels qui se consacre à rendre les meilleures technologies informatiques accessibles aux clients. Avec plus de 4 000 projets achevés et plus de 1 600 experts hautement qualifiés, ses solutions sont conçues pour aider les clients à réaliser une véritable transformation des activités et à tirer le maximum de leurs investissements dans les technologies. Précurseur en matière de services-conseils et de mise en œuvre de solutions Salesforce en Europe de l'Est et récompensée pour ses développements de produits, Customertimes Corp. est actuellement basée à New York, avec des antennes régionales à Londres, à Paris, à Toronto, à Kiev, à Minsk, à Riga et à Moscou. Pour en savoir plus, consultez le site www.customertimes.com .

Contact pour les médias :

Meriel Sikora

Customertimes

212-520-0059

[email protected]

SOURCE Customertimes Corp