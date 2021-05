- Customertimes consigue tres premios Best in Class en el 2021 Retail Sales Execution Vendor Panorama Report de POI

NUEVA YORK, 6 de mayo de 2021 /PRNewswire/ -- Customertimes se enorgullece en anunciar que ha conseguido tres distinciones Best in Class por Retail Sales Execution y Monitoring in Consumer Goods por medio del Promotion Optimization Institute (POI) en las siguientes categorías: Venta Guiada, Presentaciones Interactivas de Clientes y Gamificación. Esta organización evaluó a 17 proveedores líderes que ayudan a sus socios de fabricación y minoristas a comprender las opciones existentes dentro de los servicios tecnológicos que pueden mejorar los resultados de promoción e impulsar un crecimiento beneficioso desde el punto de vista económico.

Customertimes fue reconocido gracias a la solidez de nuestras soluciones, entre las que se incluyen CT Mobile, CT Presenter, CT Vision, CT Sign, CT Scan, CT Pharma CPG y CT Orders. Nuestras soluciones han destacado gracias a su agilidad, flexibilidad y personalizaciones, y también fueron reconocidas gracias a que proporcionan un análisis de datos excepcional y procesable.

"Es un orgullo para nosotros el hecho de recibir tres distinciones Best in Class por Retail Sales Execution y Monitoring in Consumer Goods de POI, un analista y recurso líder dentro de las comunidades de fabricación y venta al por menor", destacó Alex Patsko, vicepresidente de productos en Customertimes. "Estamos seguros de que el conjunto de productos CT sirve para proporcionar un valor comercial excepcional de cara a las marcas de bienes de consumo y salud del consumidor. Nos vamos a seguir centrando en las innovaciones que aprovechan la plataforma Salesforce para ayudar a nuestros clientes a conseguir y superar sus objetivos de ingresos y también de transformación digital".

Según el aprendizaje automático y la inteligencia artificial, las nuevas tecnologías surgidas, continúan impactando la ejecución al por menor y los procesos de pedidos, esperamos seguir con nuestra misión de proporcionar soluciones y capacidades innovadoras que sirvan de impulso al crecimiento de los negocios.

