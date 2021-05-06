Customertimes награждается за три лучших достижения в своем классе по версии POI

Customertimes награждается за три лучших достижения в своем классе согласно обзору POI "2021 Retail Sales Execution Vendor Panorama Report"

НЬЮ-ЙОРК, 6 мая 2021 г. /PRNewswire/ -- Компания Customertimes с гордостью сообщает о достижении трех «лучших в своем классе» отличий в сфере осуществления розничных продаж и контроля за потребительскими товарами по версии Института оптимизации рекламной деятельности (Promotion Optimization Institute / POI) в следующих категориях: «Управляемые продажи», «Интерактивные клиентские презентации» и «Игрофикация». Указанная организация провела оценку 17 ведущих поставщиков с целью помочь их производственным и торговым партнерам оценить возможности предоставления технологических услуг, которые могут способствовать улучшению результатов рекламной деятельности и стимулировать прибыльный рост.

Компания Customertimes получила признание эффективности своих разработок, включая CT Mobile, CT Presenter, CT Vision, CT Sign, CT Scan, CT Pharma CPG и CT Orders. Наши разработки были отмечены за свою гибкость, универсальность и адаптируемость, а также за обеспечение превосходной и практически полезной информационной аналитики.

«Мы гордимся получением трех наград за «лучшие в своем классе» отличия в сфере осуществления розничных продаж и контроля за потребительскими товарами от института POI — одной из ведущих аналитических организаций и источника информации для представителей производственного и торгового секторов, — заявил вице-президент по разработке продуктов компании Customertimes Алекс Пацко (Alex Patsko). — Мы уверены в том, что ассортимент продуктов CT обеспечивает выдающиеся бизнес-возможности для различных брендов в сферах потребительских товаров и потребительского здравоохранения. Мы будем и впредь уделять особое внимание новейшим разработкам, используя платформу Salesforce для содействия нашим клиентам в достижении и перевыполнении своих целей в плане доходности и цифровой трансформации».

Поскольку новые технологии, такие как машинное обучение и искусственный интеллект, продолжают влиять на процессы осуществления розничной торговли и обработки заказов, мы надеемся на продолжение своей миссии по обеспечению инновационных разработок и возможностей, способствующих развитию бизнеса.

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Информация о компании Customertimes:

Customertimes Corp. — транснациональная консалтинговая компания и разработчик программных продуктов, который обеспечивает доступ своих клиентов к ведущим информационным технологиям. Эта компания, в послужном списке которой более 4000 завершенных проектов, над которыми трудились свыше 1300 высококвалифицированных экспертов, вырабатывает решения, помогающие клиентам осуществлять реальную трансформацию своего бизнеса и получать максимальные выгоды от своих инвестиций в технологическое развитие. Компания Customertimes Corp., ставшая одним из первых участников консультационно-внедренческой платформы Salesforce в Восточной Европе и разработчиком превосходных программных средств, имеет свою штаб-квартиру в Нью-Йорке, а также региональные представительства в Лондоне, Париже, Торонто, Киеве, Минске, Риге и Москве. Более подробная информация представлена на сайте компании по адресу: www.customertimes.com.

Контакты для прессы:

Meriel Sikora (Мериел Сикора)

Customertimes

212-520-0059

[email protected]

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