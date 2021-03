Cut-Tex® PRO demande aux créateurs de mode de contribuer à la protection contre le vol lors de la levée du confinement

Il poursuit : « Le fait de remplacer votre sac à dos ou votre sac à main habituel par un sac antivol, fabriqué dans des matériaux résistant aux coupures, est un bon point de départ.

« Je veux voir davantage de ces sacs sur le marché, fabriqués selon des normes élevées avec des matériaux auxquels les gens peuvent faire confiance, tout en restant suffisamment à la mode pour un usage quotidien. »

Il déclare : « Il existe un risque d'augmentation des cas de vol personnel en raison de la perte de revenus à laquelle est confronté le Royaume-Uni depuis mars 2020. »

Cette préoccupation se fonde sur la hausse de 25 % des vols personnels enregistrée dans la première série de chiffres trimestriels officiels sur la criminalité après la récession de 2009 .

Cette augmentation des vols à l'arraché s'accompagne d'une hausse de 5 % des vols à main armée, si l'on compare la période d'octobre à décembre 2008 à la même période en 2007.

En 2008, le taux de chômage était de 5 % , mais à la fin de 2011, près de 2,7 millions de personnes étaient au chômage. Le taux de chômage trimestriel a atteint 8,4 %.

Selon l'Office for National Statistics, 693 000 personnes de moins avaient un emploi rémunéré en février 2021, par rapport à février 2020, avec un taux de chômage de 5 %, avec un potentiel d'augmentation.

Robert poursuit : « Lorsque les gens retournent chez eux, ils pourraient être confrontés à un parfait mélange de fêtes et de crimes opportunistes en raison du chômage lié à la pandémie.

« Il est essentiel que le public soit préparé à tous les risques potentiels, afin qu'il puisse célébrer en toute confiance. Nous invitons les créateurs à nous contacter pour nous soutenir dans cette démarche. »

À propos de Cut-Tex® PRO

Cut-Tex® PRO est un tissu résistant aux coupures, aux déchirures et à l'abrasion de renommée mondiale. Avec plus de 10 ans de recherche, de développement et d'essais, il est reconnu pour protéger les personnes à risque contre les accidents du travail et les attaques au couteau, dans le monde entier.

