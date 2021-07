CV Labs, centre de crypto-monnaie basé en Suisse, annonce un partenariat avec Black Ocean, une société financière axée sur les institutions

Black Ocean fournit aux bourses, fonds et investisseurs institutionnels des solutions de dark pool, de la liquidité et l'exécution de flux d'ordres. Pour les clients particuliers, Black Ocean propose des services DeFi, tels qu'une plateforme de lancement IDO, des transactions DEX à effet de levier, l'extraction de liquidités et le marché NFT.

Ce partenariat vise à soutenir et à développer de nouveaux projets blockchain et des startups crypto. Black Ocean, en tant que membre de l'écosystème VRM, collaborera avec CV Labs sur diverses initiatives au sein de l'industrie de la blockchain, comme l'offre d'une variété de services, y compris l'incubation pour les startups en phase de démarrage et les solutions de qualité professionnelle pour les entreprises clientes.

L'Ecosystème VRM comprend VRM Quant, VRM Research, Black Ocean et le Token FLy , le jeton natif de l'Ecosystme VRM. VRM est une société HFT qui a lancé VRM Research – la direction qui fournit aux clients de détail des informations sur les marchés, des solutions de signaux de trading et des rapports d'analyse provenant du cœur du trading haut de gamme. La collaboration entre VRM Research et CV Labs comprendra des rapports sur le marché, l'organisation conjointe d'événements et de séminaires, ainsi que des programmes de formation et de mentorat.

En savoir plus sur VRM :

Site Web Twitter Medium

À propos de CV Labs

CV Labs est l'écosystème dédié à la blockchain et l'espace de travail de CV VC, une société de capital-risque spécialisée dans la blockchain en Suisse. Avec plus de 150 startups enregistrées dans ses locaux à Zug, en Suisse, à Vaduz, au Lichtenstein, et à Dubaï, aux Émirats arabes unis, les espaces de co-working de CV Labs offrent une variété de services, tels que l'incubation pour les startups en phase de démarrage, des services d'innovation pour les entreprises clientes, des modules d'éducation sur la blockchain et l'entrepreneuriat, des événements et du marketing de contenu visant à positionner les entreprises blockchain dans l'écosystème, et des services de conseil qui aident les entreprises blockchain à s'installer dans la Crypto Valley et au-delà.

CV Labs propose aux startups et aux entrepreneurs deux services principaux : l'incubateur CV Labs, un programme intensif de 10 semaines à Zug, en Suisse, au cœur de la Crypto Valley, et l'espace de coworking CV Labs, qui accueille plus de 150 des principaux projets blockchain du secteur.

En savoir plus sur CV Labs :

Site Web LinkedIn YouTube

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1573968/CV_Labs_x_Black_Ocean.jpg

SOURCE Black Ocean