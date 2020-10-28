Cварочный котёл Shanghai Electric блока для проекта Thar Coal Block-1 угольной электростанции мощностью 2x660 МВт и новые возможности для местных сварочных мастерских

Конкурс пайки является частью непрерывной программы обучения, в которой приняли участие в общей сложности 8 китайских и пакистанских сварочных мастеров, а три первых места заняли китайский и два пакистанских сварщика.

«Мы были рады видеть, как в ходе конкурса наши мастера выполняют сложные задачи по пайке, и рассматриваем его в качестве нашей постоянной подготовки работников для достижения качественных результатов», — говорит руководитель отдела по связям с общественностью проекта Циан Сяолей (Qian Xiaolei).

Участники должны были выполнить все задания в течение 40 минут, в том числе смену и отладку сварочных машин, распыление плит и вертикальную сварку листов. Участники получили оценку по 12 ключевым аспектам, таким как формование сварного шва, остаточная высота сварного шва, разница в ширине, угловая деформация и формование корня, что соответствует международным стандартам сварки.

Проект вступил в фазу установки оборудования, когда компания начала процесс пайки нагревательной поверхности котла.

Конкурс проводился в рамках расширения компанией Shanghai Electric своего присутствия в Пакистане. При реализации проекта компании пришлось преодолеть трудности, связанные с развитием промышленной инфраструктуры в Пакистане и нехваткой оборудования и строительных материалов на фоне пандемии Covid-19.

Для обеспечения бесперебойного хода строительства компания активно координировала работу персонала и поставку материалов, а также направила на объект группу специалистов по монтажу. Группа тщательно проверила состояние конструкции, запланировала установку обогревательной поверхности и убедилась в том, что сварщики обладают необходимой квалификацией для выполнения таких работ. После тщательной оценки компания Shanghai Electric успешно выполнила пайку котла 1-го блока с 29 сварными соединениями по проекту, что является допустимым для использования.

О компании Shanghai Electric

Shanghai Electric Group Company Limited (SEHK: 02727, SSE: 601727) занимается главным образом проектированием, производством и реализацией энергетического и промышленного оборудования. Компания специализируется на производстве энергетического оборудования, в том числе на производстве и продаже оборудования для производства электроэнергии на угле, электрогенераторного оборудования, работающего на газе, атомного энергетического оборудования, ветроэнергетического оборудования, энергоаккумулирующего оборудования, высокотехнологичного химического оборудования, систем электропитания и промышленных интеллектуальных источников питания, а также на производстве промышленного оборудования, включая производство и продажу лифтов, средние и крупные электродвигатели, интеллектуальное производственное оборудование, промышленные детали, оборудование для защиты окружающей среды, строительное промышленное оборудование, и комплексных услугах, включая энергетику, защиту окружающей среды и автоматизацию инженерного и сервисного обеспечения, промышленные интернет-сервисы, финансовые услуги, услуги в области международной торговли, высококлассные услуги в области недвижимости, и т.д.

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