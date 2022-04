CVC realiseert investering in Neolith Group, wereldleider in oppervlakken van Gesinterd Steen

Neolith is pionier in de creatie van gesinterd steen en wereldwijd leider in deze sector, met commerciële presentie in meer dan 100 landen. Het bedrijf speelt een leidende rol in de transformatie van de oppervlakkenindustrie door het bieden van innovatieve en duurzame oplossingen die design en functionaliteit combineren, en dat voor een brede waaier aan toepassingen: van keukens, badkamers en designmeubelen tot gevels en bekleding voor de meest avant-gardistische architectuur.

Neoliths uitstekende track-record, met sterke organische groei en winstgevendheid de afgelopen jaren, was samen met zijn unieke positionering een essentiële factor voor de overname. In de woorden van Jose Luis Ramón, CEO van Neolith Group: "Het is een voorrecht CVC welkom te mogen heten bij het grootse project dat Neolith is. Ongetwijfeld betekent dit een nieuw keerpunt in de geschiedenis van de groep en zal dit een versnelling van onze ambitieuze strategische doelstellingen gaan betekenen. Hun uitgebreide ervaring en wereldwijde aanwezigheid zullen ons helpen ons enorme potentieel te verwezenlijken". En verder zei hij: "We zijn dankbaar voor het voortdurende vertrouwen en de constante steun van de familie Esteve, waardoor Neolith een uniek platform is kunnen worden, met een hecht engagement gebaseerd op innovatie, het merk, duurzaamheid en een sterke stijl van open samenwerking."

Commentaar van Javier de Jaime, Managing Partner van CVC: "We zijn blij met de realisatie van deze investering in Neolith, zodat we samen voorop kunnen blijven lopen in de sector en de volgende fase van de investering kunnen gaan uitvoeren, die het bedrijf in staat zal stellen zijn internationale expansie verder te versnellen, gesteund door zijn waardepropositie en de unieke positionering die het in de markt heeft". En: "Wij investeren in bedrijven die toonaangevend zijn in hun sector en een geweldige staat van dienst hebben. Neolith symboliseert wat wij bij iedere investering zoeken: een wereldwijd groeiende markt, een uniek businessmodel en een team dat multidisciplinair, hooggekwalificeerd, gemotiveerd en internationaal is. Onze visie is om de waarde op lange termijn te multipliceren en het bedrijf te helpen zijn volledige potentieel te realiseren, met duurzame groei, door ons te concentreren op technologie, onderzoek en ontwikkeling van geavanceerde materialen, design en het merk."

De huidige investeerder Investindustrial, die in 2019 aandeelhouder werd via een meerderheidsovername, laat bij monde van Andrea C. Bonomi, voorzitter van de Industrial Advisory Board van Investindustrial, weten: "Wij hebben de Gesinterd-Steen-sector geïdentificeerd als de snelst groeiende niche binnen de high-end-oppervlakkensector, met name ook vanwege de technische superioriteit en de duurzaamheid van het product. Neolith is wereldwijd leider, op basis van een kwaliteits- en R&D+innovatie-cultuur, die door de oprichtersfamilie is gecreëerd en door het excellente huidige managementteam wordt voortgezet."

Over Neolith

Neolith, opgericht in 2009, is wereldmarktleider in Gesinterd Steen.

Een revolutionair en innovatief architectonisch oppervlak, met superieure technische kenmerken, gemaakt van 100% natuurlijke grondstoffen.

Ontworpen en vervaardigd om te voldoen aan de strengste eisen van de architectuur- en interieurdesignwereld, is Neolith een klasse apart, niet alleen vanwege zijn kwaliteit, veelzijdigheid, robuustheid en elegantie, maar ook vanwege zijn duurzaamheid.

Over de hele wereld is het een onmisbaar stijlelement geworden voor keuken, badkamer, gevel en vloer en zelfs voor exclusief ontworpen meubilair voor binnen en buiten, waarbij een exquis design met hoge functionaliteit gecombineerd wordt.

Neolith is maatschappelijke verantwoordelijkheid aangegaan en heeft in 2019 koolstofneutraliteit bereikt, als eerste bedrijf in zijn sector. Momenteel is de onderneming bezig met een uitbreidingsplan in belangrijke gebieden zoals Noord-Amerika, Europa, China en Australië om te kunnen blijven bijdragen aan het creëren van unieke ruimtes en bijzondere ervaringen met duurzaam functioneel design, in de meer dan 100 landen waar het aanwezig is met directe distributie en een breed commercieel distributienetwerk.

Over CVC

CVC is een toonaangevende participatiemaatschappij en beleggingsadviesbureau met een netwerk van 25 kantoren in Europa, Azië en de VS, met een beheerd vermogen van circa 122 miljard dollar. Sinds de oprichting in 1981 heeft CVC toezeggingen van meer dan 165 miljard Amerikaanse dollar van enkele van 's werelds grootste institutionele beleggers binnengehaald met zijn strategieën in private equity en kredieten. De fondsen onder beheer of advies van CVC zijn geïnvesteerd in meer dan 100 ondernemingen wereldwijd met een gezamenlijke jaaromzet van meer dan 100 miljard Amerikaanse dollar en een personeelsbestand van meer dan 500.000 mensen. Kijk voor meer informatie over CVC op: https://cvc.com. Volg ons op LinkedIn hier.

Over Investindustrial

Investindustrial is een toonaangevende Europese groep van onafhankelijk beheerde investerings-, houdster- en adviesmaatschappijen met € 11 miljard aan aangetrokken kapitaal. Met ESG-principes die diep verankerd zijn in de kernbenadering van het bedrijf, heeft Investindustrial meer dan 30 jaar ervaring in het verstrekken van kapitaal, industriële expertise, operationele focus en wereldwijde platforms aan ondernemingen in het middensegment van de markt om duurzame waardecreatie en internationale expansie te versnellen. Een deel van de ondernemingen van de Investindustrial-groep heeft een vergunning van en staat onder toezicht van de FCA in het Verenigd Koninkrijk en de CSSF in Luxemburg. De investeringsmaatschappijen van Investindustrial handelen onafhankelijk van elkaar en van elk Investindustrial-fonds. Meer informatie is te vinden op www.investindustrial.com

