CybelAngel annonce la nomination de Pamela Bartz, vice-présidente principale du marketing

Pamela Bartz a fait ses preuves dans l'élaboration et l'exécution de stratégies de croissance et de mise sur le marché complètes, qui transforment les marques, offrent une différenciation sur le marché et un leadership de catégorie. Dans son nouveau rôle chez CybelAngel, elle supervisera la génération de la demande, l'expérience de la marque, les communications internes et externes ainsi que l'expansion du marketing régional et des canaux.

Forte d'une expérience approfondie de l'expansion d'entreprises à l'échelle internationale sur tous les continents, Pamela Bartz est passionnée par l'introduction de nouvelles catégories de technologies, la croissance de la valeur de la marque, la création d'organisations de marketing axées sur le client et l'amélioration du chiffre d'affaires. Elle l'a d'ailleurs déjà fait pour de grands chefs de file du secteur comme ABB, ADP, Fleetcor et Checkfree, ainsi que pour les agrandissements à forte croissance : OPSWAT, PageUp People, PreVisor et SHL.

Plus récemment, elle s'est concentrée sur les technologies de marketing qui facilitent les opérations industrielles IdO, la connectivité et la cybersécurité, et protègent les organisations contre les vulnérabilités inhérentes à la transformation numérique.

Erwan Keraudy, PDG de CybelAngel, a déclaré : « L'expertise de Pamela dans l'expansion du marché de la technologie B2B, combinée à une expérience éprouvée de l'expansion des opérations de marketing à l'échelle mondiale, fait d'elle un excellent atout pour CybelAngel. Nous augmentons la notoriété de notre marque et aidons de nouveaux clients à l'échelle mondiale à repérer et à éliminer les cybervulnérabilités avant qu'elles n'exposent des renseignements sensibles ou n'aboutissent sur une attaque par ransomware. »

Pamela Bartz a ajouté : « J'ai hâte d'entamer cette expérience passionnante. L'outil de pointe de CybelAngel pour la surveillance proactive continue de l'exposition aux menaces est plus nécessaire que jamais, en particulier à un moment où les surfaces d'attaque se développent et les menaces se multiplient. Je suis ravie de me joindre à une équipe qui se consacre entièrement à l'innovation et à la protection des entreprises contre les cybermenaces. »

Pamela Bartz joue également un rôle actif au sein de plusieurs associations professionnelles de marketing technologique. Elle promeut et lève aussi des fonds pour JDRF et Camp Kudzu, un camp de Géorgie pour les enfants atteints de diabète de type 1.

