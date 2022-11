Cyber-InsurTech-Unternehmen BOXX Insurance erwirbt das in Palo Alto ansässige Unternehmen für Cyber-Bedrohungsanalysen Templarbit

TORONTO, 8. November 2022 /PRNewswire/ -- BOXX Insurance, ein globales Cyber-InsurTech-Unternehmen mit Sitz in Toronto, gab heute die Übernahme von Templarbit bekannt. Templarbit ist eine Plattform für Cyber-Bedrohungsanalysen, die es für Unternehmen einfacher macht, digitalen Bedrohungen einen Schritt voraus zu sein.

Templarbit hat Teams in Palo Alto und Los Angeles und wurde 2017 von Bjoern Zinssmeister gegründet. Templarbit hat eine hochmoderne Technologie entwickelt, die Unternehmen warnt, wenn ihre Plattform Schwachstellen in ihrem Netzwerk identifiziert, die Hacker ausnutzen könnten. Die Plattform entdeckt, klassifiziert und analysiert eigenständig die gesamte Landschaft digitaler Assets eines Unternehmens, das einzigartige Risikoprofil für jedes digitale Asset und die realen Geschäftskosten, die entstehen würden, wenn ein digitales Asset kompromittiert würde.

Der Abschluss dieser Transaktion gibt dem schnell wachsenden Unternehmen BOXX zusätzlichen Schwung, um seine Vision zu verfolgen, die Welt zu einem digital sichereren Ort zu machen.

„Das Team und die Technologie von Templarbit ins Haus zu holen, war ein natürlicher nächster Schritt für uns", sagt Vishal Kundi, Mitbegründer und CEO von BOXX. „Es zeigt, wie wichtig wir den proaktiven Schutz vor Cyberrisiken für das weitere Wachstum unseres Unternehmens halten. Wir freuen uns, Bjoern und das gesamte Templarbit-Team bei BOXX begrüßen zu dürfen."

„Die Templarbit-Technologieplattform hat bewiesen, dass es möglich ist, mit intelligenter Automatisierung und Bedrohungsanalyse sowohl effektive als auch erschwingliche Cybersicherheitsfunktionen für kleine und mittelständische Unternehmen bereitzustellen", sagt Bjoern Zinssmeister, Mitbegründer von Templarbit, der die Rolle als Head of Engineering bei BOXX Labs, der neu gegründeten Forschungs- und Entwicklungsabteilung von BOXX, übernehmen wird. „Es ist eine unglaublich aufregende Zeit, Teil der BOXX-Familie zu werden, und ich freue mich auf die kommenden Aufgaben."

Informationen zu BOXX Insurance

Die BOXX Insurance Inc. hilft Unternehmen, Privatpersonen und Familien, sich gegen Cyber-Bedrohungen zu versichern und zu schützen. Die BOXX Insurance Inc. ist ein privates Unternehmen mit Sitz in Toronto, Kanada. Die Vision von BOXX besteht darin, Unternehmen, Privatpersonen und Familien dabei zu helfen, Cyber-Bedrohungen immer einen Schritt voraus zu sein, auf sie zu reagieren und bei Bedarf die Wiederherstellung der IT sicherzustellen, wobei die digitale Sicherheit stets oberste Priorität hat. Weitere Informationen finden Sie auf www.boxxinsurance.com

Informationen zu Templarbit

Templarbit, das im Startup-Gründerzentrum Y Combinator „ausgebrütet" und im Jahr 2017 gegründet wurde, ist ein Sicherheitsunternehmen der nächsten Generation, das sich auf die Entwicklung moderner Lösungen konzentriert, die eine neue Generation von Sicherheitsteams befähigen sollen. Templarbit hat die Art und Weise, wie wir die Sicherheitslage von Unternehmen bewerten, neu definiert, indem wir unsere Lösungen von Grund auf so entwickelt haben, dass sie cloudbasiert sind und auf Datenanalysen basieren. Mit der Möglichkeit, Web-Assets und die damit verbundenen Risiken kontinuierlich zu überwachen, haben Unternehmen jeder Größe nun die Möglichkeit, ein skalierbares Risikomanagement-Programm aufzubauen.

