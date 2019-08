Cybereason annonce son nouveau client G-Star Raw

AMSTERDAM, 28 août 2019 /PRNewswire/ -- Cybereason, créateurs de la principale plateforme de cyberdéfense, a annoncé aujourd'hui que G-Star Raw est le dernier client en date de la société. G-Star Raw est l'une des plus grandes sociétés mondiales de jeans. Cybereason a travaillé conjointement sur ce nouveau contrat client avec son partenaire Kahuna Network Solutions, l'un des principaux fournisseurs d'infrastructure informatique.

« Avec l'installation de la solution primée de Cybereason, G-Star Raw a maintenant une vue complète de ce qui se passe dans notre environnement et nous pouvons détecter et réagir rapidement aux activités potentiellement malveillantes. Dans l'ensemble, la mise en œuvre récente s'est déroulée sans heurts et n'a pris que quelques jours. De plus, pour gagner du temps et limiter les risques supplémentaires, Cybereason fournit des services de sécurité supplémentaires pour soutenir la croissance de G-Star », a déclaré Edwin Blaak, le directeur des infrastructures informatiques chez G-Star.

« Cybereason est ravi que G-Star soit notre nouveau client international au Benelux et nous sommes impatients de travailler en étroite collaboration avec Kahuna pour nous assurer que les activités malveillantes dans leur environnement soient détectées et stoppées avant que des dommages matériels puissent avoir lieu. La plateforme de cyberdéfense de Cybereason est la meilleure de l'industrie pour corréler plus de 8 millions d'incidents par seconde et donner aux détaillants tels que G-Star l'opportunité de toujours anticiper la criminalité et protéger leurs actifs », déclare Kim Hansen, directeur des ventes, Benelux et Danemark chez Cybereason.

À propos de G-Star

Depuis notre création en 1989, la philosophie G-Star a toujours été « Just the product » (juste le produit). Cette approche nous a conduits vers de nombreuses « premières » en matière de jean : le lancement d'un « jean de luxe urbain », en fusionnant le savoir-faire de la marque et les tendances du streetwear afin de créer un tout nouveau type de jean ; le positionnement du jean brut, non lavé comme une matière pouvant être portée et désirée ; et l'évolution de la silhouette denim, par l'apport d'une construction architecturale et en 3-D du jean.

À propos de Cybereason

Cybereason, créateur de la principale plateforme de cyberdéfense, redonne l'avantage au défenseur à travers une approche complètement nouvelle de la cybersécurité. Cybereason offre des services de détection et de réponse des points finaux (EDR), d'antivirus de nouvelle génération (NGAV) et de surveillance active grâce à son moteur de corrélation entre ordinateurs. La gamme de produits de Cybereason offre une visibilité inégalée, augmente l'efficacité et l'efficience des analystes et réduit les risques de sécurité. Cybereason est une société privée dont le siège social se trouve à Boston, avec des bureaux à Londres, Sydney, Tel-Aviv, Tokyo, en Asie-Pacifique et Europe continentale.

