Cyberscout expande equipe global com contratação de diretor de desenvolvimento de negócios para a América Latina

SCOTTSDALE, EUA, 12 de janeiro de 2021 /PRNewswire/ -- A Cyberscout, líder global em serviços de risco e assistência cibernética pessoal e comercial, anunciou hoje a contratação de Javier Trujillo como seu diretor de desenvolvimento de negócios para a América Latina. Javier traz consigo para a Cyberscout mais de uma década de experiência no setor de seguros, tendo exercido cargos-chave em empresas nos EUA, México e Espanha. Como diretor de desenvolvimento de negócios na América Latina, ele liderará as linhas de negócios latino-americanas da Cyberscout com foco no desenvolvimento de soluções e educação sobre o risco cibernético no intuito de capacitar empresas e indivíduos contra os mais recentes riscos no mundo virtual.

"O mercado de seguros em toda a América Latina está respondendo rapidamente às mudanças nas regulamentações globais de privacidade e ao aumento consistente dos ataques cibernéticos a empresas e pessoas privadas em todo o mundo", disse Tom Spier, diretor comercial, mercados globais, Cyberscout. "Estou confiante de que a experiência em gerenciamento de produtos, assuntos jurídicos e de seguros do Javier ajudará a desenvolver novos relacionamentos com nossos parceiros seguradores e resseguradores na América Latina, assim como, ajudará a informar os clientes sobre as últimas tendências cibernéticas e comportamentos que afetam a potencial exposição deles e de seus negócios."

Com experiência em direito corporativo, Javier iniciou sua carreira como advogado regulatório na Cidade do México e, em seguida, começou a subscrição de Seguro Empresarial com a HCC Global, agora Tokio Marine HCC, nos escritórios de Miami e Barcelona. Com a HCC Global, ele reestruturou a equipe da América Latina a partir do escritório de Barcelona e garantiu relacionamentos de longo prazo com os principais nomes nos mercados de Londres e da América Latina. Em seguida, ele se juntou à Ironshore/Pembroke 4000 em Miami, adquirida pelo Hamilton Insurance Group em 2019, onde se concentrou em atrair novas oportunidades de negócios na América Latina em produtos de seguros especializados, incluindo belas artes, terrorismo, carga de alto valor, sequestro e resgate, D&O (seguro para executivos) e Bankers Blanket Bond (seguro para instituições financeiras contra riscos de fraudes).

"A Cyberscout é líder global em mitigação de risco cibernético e eu tenho a honra de me unir à essa equipe no desenvolvimento de serviços e soluções que protegem milhões de pessoas em todo o mundo contra o crime cibernético", disse Javier. "A comunidade empresarial latino-americana está mudando rapidamente. Esta é uma ótima oportunidade para trabalhar com os principais parceiros de seguro globais a fim de expandir e inovar a cobertura cibernética para enfrentar os riscos atuais e oferecer produtos e serviços relevantes aos clientes na América Latina."

A Cyberscout opera na América Latina há mais de 10 anos. Com sede em Miami, Javier trabalhará com a equipe de mercados globais da Cyberscout, localizada nos Estados Unidos, na Europa e na Ásia-Pacífico , especializada no fornecimento de expertise e orientação personalizadas para atender às respectivas necessidades de cada cliente e incidente.

Para maiores informações sobre a Cyberscout, acesse www.cyberscout.com.

Sobre a Cyberscout:

desde 2003, a Cyberscout é líder na proteção de empresas, indivíduos e famílias contra hackers, ladrões e erros humanos. Oferecemos serviços incomparáveis de educação sobre o risco cibernético, proteção de identidade e resolução de fraude, bem como serviços de resposta rápida a incidentes cibernéticos em todo o mundo. Desde ataques de ransomware, roubo de identidade, golpes de e-mail até violações de dados de privacidade, a Cyberscout oferece ferramentas avançadas e serviços de suporte especializado que educam e capacitam pessoas em todo o mundo. As soluções da Cyberscout estão disponíveis em mais de 45 países, com escritórios em Galway, Irlanda, Montreal, Canadá e Scottsdale, EUA.

CONTATO: Margeaux Cardona

E-mail: [email protected]

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/456139/CyberScout_Logo.jpg

FONTE Cyberscout

Related Links

http://www.cyberscout.com



SOURCE Cyberscout