CyberScout s'apprête à fournir des services de résolution de problèmes liés à l'usurpation d'identité à Länsförsäkringar ; le partenariat permettra aux PME de gérer les risques cybernétiques mondiaux, faisant suite au RGPD

NEW YORK, 16 octobre 2018 /PRNewswire/ -- CyberScout est heureux d'annoncer un nouveau partenariat avec Länsförsäkringar, un groupe de compagnies d'assurance appartenant à des clients, qui fournit des services d'assurance personnelle, commerciale, d'assurance pour animaux de compagnie et d'assurance-vie, ainsi que des services bancaires, d'assurance-vie et de retraite dans l'ensemble de la Suède.

Fondé en 1843, Länsförsäkringar est le plus grand assureur mutualiste non-vie en Suède, avec une part de marché supérieure à 30 pour cent. Le groupe se compose de 23 sociétés qui collaborent pour fournir des services professionnels de haut niveau, dans tous les domaines de l'assurance à la banque, toujours avec un souci particulier pour le service à la clientèle.

Ce partenariat marquera le lancement du nouveau produit de cyberassurance pour petites et moyennes entreprises (PME) de Länsförsäkringar ; il fournira des services à leur politique de lignes commerciales pour petites et moyennes entreprises et compte introduire progressivement des services, depuis le 1er septembre 2018, et les déployer pleinement au cours des six prochains mois.

Les solides services de formation et d'intervention en cas d'atteinte à la vie privée de CyberScout seront ajoutés à l'offre de Länsförsäkringar, y compris un service d'assistance téléphonique, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qui mettra en relation les clients avec des experts en résolution cybernétique, en suédois. L'assistance à la demande de CyberScout permet de minimiser les conséquences d'une violation et l'équipe de CyberScout chargée de l'étude des violations travaillera en étroite collaboration avec l'équipe des réclamations de Länsförsäkringar afin d'assurer le parcours sans faille des réclamations des clients.

L'annonce de ce partenariat marque l'entrée de Länsförsäkringar dans la cyberassurance, ce qui tombe à point nommé maintenant que le RGPD a été mis en place. Länsförsäkringar est l'une des marques les plus dignes de confiance en Suède, en grande partie parce que le client a toujours été responsabilisé dans le processus de prise de décision. Avec cet objectif centré sur le client, CyberScout est un partenaire idéal pour cette nouvelle offre de produit.

« Nous sommes ravis de collaborer avec Länsforsäkringar pour fournir ce tout nouveau produit au marché suédois », a déclaré Tom Spier, directeur de la division pour les marchés mondiaux chez CyberScout. « LF s'est penché sur les risques évidents pour les petites entreprises suite au RGPD et a réagi à ces risques en affirmant qu'une cybercouverture est tellement importante qu'elle devra être promue dans toute politique en faveur des PME. Le développement de CyberScout à l'international montre que nous avons été les premiers sur de nombreux marchés à travers le monde et cette initiative en est la suite logique. »

« Nous sommes très heureux de notre partenariat avec CyberScout », a dit Maria Munkby, chef du Département de responsabilité à Länsförsäkringar Sak. « Les compétences et l'expérience de CyberScout sur le terrain et la facilité de travailler avec eux en font un excellent choix de partenariat. Partageant comme nous une forte orientation client, ils étaient également prêts à fournir des services en suédois, ce qui était important pour nous. »

À propos de CyberScout

CyberScout est une référence dans les services de gestion de l'identité et de protection données, de la protection ou de la formation proactive à la résolution efficace. Depuis 2003, CyberScout associe son expérience sur le terrain à son service personnalisé de haute qualité pour aider les clients commerciaux et les particuliers à minimiser les risques et maximiser le recouvrement. Pour en savoir plus, veuillez consulter www.CyberScout.com.

À propos de Länsförsäkringar

Länsförsäkringar Alliance est unique sur le marché suédois de la banque et l'assurance. Les 23 compagnies d'assurance régionales appartenant à des clients coopèrent, associant ainsi la capacité de petites entreprises à s'adapter à leur clientèle à la force d'une grande entreprise. Les entreprises dans leur ensemble possèdent un solide ancrage sur leurs marchés régionaux et n'ont pas d'autres intérêts que ceux de leurs propres clients. Tout ce qui est développé sous la forme de produits, concepts et dispositifs d'assistance se base exclusivement sur les besoins des clients. Pour en savoir plus, veuillez consulter www.lansforsakringar.se.

