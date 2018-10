CyberScout stellt Länsförsäkringar Produkt zur Behebung von Identitätsdiebstahl zur Verfügung; Partnerschaft hilft SMEs bei weltweiten Cyber-Risiken im Rahmen von DSGVO

NEW YORK, 16. Oktober 2018 /PRNewswire/ -- CyberScout ist erfreut, eine neue Partnerschaft mit Länsförsäkringar bekannt geben zu können, einer Gruppe von Versicherungsunternehmen im Besitz ihrer Kunden, die in ganz Schweden Haftpflichtversicherungen, Betriebsversicherungen, Haustierversicherungen und Lebensversicherungen sowie Bank-, Lebens- und Pensionsdienste anbietet.

Länsförsäkringar wurde 1843 gegründet und ist mit einem Marktanteil von über 30 % der größte Versicherer auf Gegenseitigkeit (ohne Lebensversicherungen) Schwedens. Die Gruppe besteht aus 23 Unternehmen, die zusammenarbeiten, um erstklassige Dienste in allen Bereichen von der Versicherung bis zu Bankdienstleistungen anzubieten. Der Kundendienst steht dabei stets im Mittelpunkt.

Die Partnerschaft markiert den Beginn des neuen Cyber-Versicherungsproduktes für kleine und mittlere Unternehmen (SME) von Länsförsäkringar. Im Rahmen der Partnerschaft werden Dienstleistungen der Betriebsversicherung für kleine und mittlere Unternehmen angeboten. Es bestehen Pläne, die Dienste nach und nach ab dem 1. September 2018 mit vollständiger Einführung innerhalb von sechs Monaten anzubieten.

CyberScouts robuste Dienste der Schulung über Verletzungen und zur Behebung werden zum Angebot von Länsförsäkringar hinzutreten. Dazu gehört eine Telefonverbindung rund um die Uhr, die Kunden mit Experten für Cyber-Behebung in schwedischer Sprache verbindet. Der On-demand-Support von CyberScout hilft bei der Minimierung der Folgen einer Verletzung und das zuständige Team von CyberScout arbeitet eng mit dem Team für Ansprüche von Länsförsäkringar zusammen, damit Ansprüche der Kunden ohne Verzögerung bearbeitet werden.

Die Bekanntgabe dieser Partnerschaft markiert die Expansion von Länsförsäkringar in den Bereich Cyber-Versicherung, der mit dem Inkrafttreten der DSGVO zum richtigen Zeitpunkt erfolgt. Länsförsäkringar gehört in Schweden zu den Marken, denen das größte Vertrauen geschenkt wird. Der Hauptgrund dafür ist, dass der Kunde im Prozess der Entscheidungsfindung stets Mitsprache besaß. Auch bei CyberScout steht der Kunde im Mittelpunkt und man ist damit der perfekte Partner für dieses neue Produktangebot.

„Wir sind über die Partnerschaft mit Länsförsäkringar hoch erfreut, um dieses brandneue Produkt auf dem schwedischen Markt einzuführen", sagte Tom Spier, Divisional Director of Global Markets bei CyberScout. „LF hat sich die klaren Risiken angesehen, die kleinen und mittleren Unternehmen nach Inkrafttreten der DSGVO erwachsen. Die Reaktion darauf war, dass Cyber-Versicherung derart wichtig ist, dass sie in sämtlichen SME-Policen Anwendung findet. Die globale Expansion von CyberScout bedeutet, dass wir weltweit auf vielen Märkten die ersten waren und diese Initiative setzt diese Tradition fort."

„Wir sind mit der Partnerschaft mit CyberScout höchst zufrieden", sagte Maria Munkby, Leiterin der Abteilung für Verbindlichkeiten bei Länsförsäkringar Sak. „Die Kompetenz und Erfahrung von CyberScout in diesem Bereich machen sie, zusammen mit der Tatsache, dass die Zusammenarbeit unkompliziert ist, für uns zu einem exzellenten Partner. In beiden Firmen steht der Kunde im Mittelpunkt und sie waren bereit, Kundendienst in Schwedisch bereitzustellen, was für uns wichtig war."

Informationen zu CyberScout

CyberScout setzt den Goldstandard im Bereich der Dienstleistungen für Identität und Datensicherheit: Vom aktiven Schutz über Schulungen bis zur erfolgreichen Behebung. CyberScout vereint seit 2003 die Erfahrung aus dem Einsatz mit engem persönlichen Service, um Klienten aus der Wirtschaft und Einzelpersonen bei der Minimierung von Risiken und der Maximierung des Schutzes zu helfen. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.CyberScout.com.

Informationen zu Länsförsäkringar

Die Länsförsäkringar Alliance ist auf dem schwedischen Markt für Banken und Versicherungen einzigartig. Die 23 regionalen Versicherungsunternehmen im Besitz der Kunden arbeiten zusammen und vereinen so die Anpassungsfähigkeit kleiner Firmen an ihre Kunden mit der Stärke eines Großunternehmens. Sämtliche Firmen verfügen über eine starke Basis vor Ort auf ihren heimischen Märkten und haben keine Eigeninteressen außer denen ihrer Kunden. Sämtliche Entwicklung in Form von Produkten, Konzepten und Systemsupport erfolgt ausschließlich auf Grundlage des Bedarfs der Kunden. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.lansforsakringar.se.

