Cybershoes®: Der nächste Sprung in die virtuelle Realität

KÖLN, Deutschland, 20. August 2019 /PRNewswire/ -- Ob es darum geht, in virtuelle Raumschiffe einzutreten, oder vor Zombies davonzulaufen: Seit einem Jahr macht Cybershoes die virtuelle Realität zu einem aktiven Erlebnis. Jetzt legt das österreichische Start-up mit seinem Virtual-Reality-Accessoire „Cybershoes" noch einen oben drauf. Neben gehen, laufen und drehen um 360 Grad ist es ab sofort auch möglich, direkt in die Fantasiewelten reinzu springen. Zu erleben ist das neue Feature auf der diesjährigen gamescom in Köln.