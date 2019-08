Cybershoes® : le nouveau bond vers la réalité virtuelle

Cybershoes a présenté son prototype à la gamescom de l'an dernier. Il a concentré les regards et été nominé pour le prix du meilleur matériel – aux côtés des célèbres géants du secteur. Aujourd'hui sort l'offre complète de la troisième et dernière reconception de Cybershoes, comprenant un siège pivotant à 360° et un tapis assorti. Cette offre sera bientôt disponible pour tous les amateurs de RV chez les principaux détaillants en ligne. Découvrez Cybershoes en vrai , lors de cette édition de gamescom, à Cologne (Allemagne).

Lorsqu'ils essaient des systèmes de réalité virtuelle, la première chose que ressentent les nouveaux utilisateurs au moment d'utiliser les contrôleurs classiques de RV et les mécanismes de jeu installés, c'est que les déplacements sont difficiles et pas du tout intuitifs.

À l'heure actuelle dans les mondes virtuels, on déplace un personnage ou on le « téléporte » sur de grandes distances en utilisant des manettes/boutons directionnels sur le contrôleur du casque de RV. Cela provoque souvent le mal des transports, car nos têtes ne rebondissent que légèrement lorsque nous marchons naturellement. Les stimuli de l'oreille interne déterminants pour l'équilibre (utilisant notre système vestibulaire) se perdent lorsque nous nous déplaçons avec des contrôleurs. Les accessoires de mouvement de RV d'aujourd'hui – à l'instar des tapis roulants–, sont lourds, chers, bruyants, difficiles à installer chez soi et incommodes pour de longues sessions.

Installer Cybershoes, en revanche, est tout ce qu'il y a de plus intuitif. Le joueur peut attacher l'accessoire de RV directement à ses chaussures grâce à des fixations – comme sur une planche à neige – et s'asseoir sur le siège pivotant à 360°. Il fixe ensuite son casque préféré et peut marcher, courir et même sauter sur les surfaces virtuelles. Cybershoes prend en charge la plateforme SteamVR, désormais compatible avec le support de tapis roulant Valve. Il est également compatible avec n'importe quel jeu de RV (ce qui permet de se mouvoir librement par le biais des contrôleurs) et avec la plupart des casques de RV courants comme HTC Vive, Oculus Rift, Windows Mixed Reality et Pimax.

La chaussure virtuelle permet tous les mouvements naturels imaginables dans toutes les directions, comme courir pour poursuivre un adversaire tout en regardant derrière ou sur les côtés. Grâce à la position assise, contrairement à la position debout, Cybershoes permet des séances de RV beaucoup plus longues sans se fatiguer, tout en gardant ses jambes en mouvement. Les amateurs de RV apprécieront particulièrement la meilleure immersion dans les jeux de rôle en mode monde ouvert. Les nouvelles fixations garantissent une bien meilleure maniabilité du jeu, sans compter le plaisir de piquer un sprint.

À ce jour, Cybershoes a été abondamment testé par environ 4 000 utilisateurs, y compris lors d'événements internationaux tels que E3, CES et gamescom.

Michael Bieglmayer, le PDG de Cybershoes GmbH, a déclaré : « La RV est un espace infini, mais jusqu'à récemment, les joueurs ne pouvaient pas s'y déplacer naturellement. Les mouvements des mannettes donnaient le vertige et la téléportation gâchait toute l'immersion. Nous avons mené beaucoup d'expériences et notre troisième et dernière reconception est prête à être commercialisée chez les détaillants. Notre solution est simple et pratique pour un usage chez soi. Je peux vous dire qu'elle offre une immersion telle que même les joueurs de RV chevronnés pourront difficilement s'en passer. »

Lorsque Cybershoes s'est présenté sur Kickstarter l'an dernier, il ne lui a suffi que deux heures pour trouver son financement. En attendant de se procurer Cybershoes dans les rayons près de chez vous, regardez la fructueuse campagne Indiegogo lancée par Cybershoes GmbH : https://www.indiegogo.com/project/preview/f8b7be24#/

Commandez en avance et dès aujourd'hui vos Cybershoes sur la campagne Indiegogo ou sur la page d'accueil de Cybershoes !

À propos de Cybershoes GmbH

Il y a quatre ans, Michael Bieglmayer a commencé à mettre au point une solution pour se mouvoir dans les mondes virtuels. Avec Igor Mitrić, Doris Bauer-Posautz, Andreas Kern, Nanda Ithaler, Birgit Kunz, Georg Löffelmann, Liam Weinbrenner et Realonaut GmbH, il a constitué une équipe de spécialistes qui a matérialisé le concept de chaussures de VR de qualité, faciles à utiliser et pratiques. Austria Wirtschaftsservice et la Vienna Business Agency soutiennent le développement des chaussures virtuelles. Cybershoes GmbH a été créé en mai 2018. https://www.cybershoes.io/)

Vous trouverez des informations complémentaires sur Cybershoes dans la vidéo suivante : https://www.youtube.com/watch?v=m0P_VBPyQCQ

