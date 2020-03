Cyclonis Backup protege contra ransomware e permite o backup seguro de arquivos para evitar a perda de dados

Concebida desde o início para combinar facilidade de uso com recursos poderosos , a Cyclonis Backup inclui um Assistente de Backup que ajuda o usuário a começar imediatamente a criar backups eficientes. Ao escanear o disco rígido do usuário, o assistente ordena os arquivos por categoria (documentos, fotos, vídeos e outros), permitindo que o usuário faça o backup dos seus arquivos mais importantes. Usando uma única conta, os usuários podem fazer o backup e restaurar todos os seus dados para vários dispositivos suportados.

Projetada para proteger os dados contra ransomware, falha de hardware e outros riscos

No mundo de hoje, o ransomware é uma ameaça cada vez mais perigosa. Muitas soluções tradicionais de backup não permitem que os arquivos do usuário sejam armazenados em múltiplas versões. O ransomware pode manipular arquivos no computador do usuário, fazendo com que dados pessoais importantes fiquem totalmente inacessíveis. As soluções convencionais de backup podem substituir os backups existentes, substituindo-os pelos arquivos codificados, tornando a recuperação potencialmente impossível. Os ataques de ransomware forçam o usuário a pagar um resgate para recuperar seus dados, e mesmo neste caso, a recuperação talvez não seja possível. A Cyclonis Backup é configurada para armazenar múltiplas versões de arquivos de usuários na nuvem. No caso de um ransomware, a Cyclonis Backup oferece ferramentas intuitivas que permitem aos usuários restaurar seletivamente seus dados, voltando a um estado anterior à manipulação do ransomware para que não sejam vítimas do ataque.

A criptografia é a base da Cyclonis Backup

Para ajudar você a proteger seus importantes dados pessoais, a Cyclonis Backup usa uma poderosa tecnologia de encriptação, que inclui o AES-256, um padrão de criptografia estabelecido pelo Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia (National Institute of Standards and Technology - NIST) dos Estados Unidos e utilizado por organizações de grande porte em todo o mundo. Os dados de backup do usuário são criptografados tanto em trânsito para a nuvem quanto em repouso. Como medida de proteção de privacidade aprimorada, os dados de backup são armazenados de tal forma que nem mesmo o pessoal da Cyclonis pode visualizá-los ou lê-los.

Acesse e restaure os dados a qualquer momento e em qualquer lugar

A Cyclonis Backup permite que os usuários façam o backup e restaurem dados em vários dispositivos através de uma única conta. Eles também podem acessar e baixar seus arquivos com segurança através do site da Cyclonis usando um computador desktop e dispositivos móveis. E devido ao seu poderoso sistema de gerenciamento de versões de arquivos, a Cyclonis Backup oferece aos usuários uma maior flexibilidade na restauração de dados.

A Cyclonis Backup está disponível como uma versão gratuita com armazenamento em nuvem de 2 GB. A Cyclonis também oferece aos usuários vários planos de assinatura paga, inclusive armazenamento adicional e suporte ao cliente 24 horas por dia, sete dias por semana.

Saiba mais sobre a Cyclonis Backup e comece a fazer o backup dos seus dados gratuitamente! Acesse https://www.cyclonis.com/products/cyclonis-backup/.

Sobre a Cyclonis Ltd.

A Cyclonis Limited é uma empresa irlandesa com sede em Dublin que projeta e desenvolve produtos de software para desktop, dispositivos móveis e produtos de software para a nuvem e que simplificam a organização e a gestão dos dados. Nossas aplicações agilizam o processo de organização da quantidade cada vez maior de informações que os usuários normalmente processam todos os dias.

FONTE Cyclonis Limited

