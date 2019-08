Cyclonis lança o Cyclonis World Time (GRATUITO) para o monitoramento de fusos horários globais

DUBLIN, 28 de agosto de 2019 /PRNewswire/ -- A Cyclonis Ltd., desenvolvedora de soluções de software focadas no gerenciamento de dados e projetadas para simplificar a complexidade do dia a dia, tem o prazer de anunciar o lançamento do Cyclonis World Time, um aplicativo poderoso e GRATUITO que fornece fusos horários possibilitando o monitoramento do horário atual em inúmeras localidades ao redor do mundo. O Cyclonis World Time oferece aos usuários uma série de opções customizadas para a personalização do aplicativo de acordo com as preferências.

Configuração rápida e fácil

O aplicativo Cyclonis World Time é fácil de usar e de configurar. Pode ser baixado e instalado em apenas alguns minutos e são necessários apenas alguns cliques do mouse para a adição de localidades. O Cyclonis World Time pode ser configurado para detectar automaticamente a localidade atual e apresentar instantaneamente o horário local onde quer que esteja.

Um widget para desktop customizável para sua maior conveniência

Além de ser um aplicativo para desktop leve e intuitivo, o Cyclonis World Time inclui também um widget para desktop sofisticado e customizado para suas localidades mais importantes à disposição sempre que precisar. Dependendo de suas preferências, o widget do Cyclonis World Time é configurado para ser visualizado acima de outras janelas. A visibilidade pode também ser controlada pelo aumento ou redução da opacidade. Além disso, a direção da lista e também os tipos de fonte podem ser customizados.

Maior facilidade no gerenciamento de horário

Como o widget para desktop, a principal aplicação do Cyclonis World Time oferece também inúmeras opções mais personalizadas para que o usuário possa escolher o formato desejado do horário e da data, além de selecionar localidades pelo nome e fuso horário. Para a localidade atual, o Cyclonis World Time também apresentará informações sobre o nascer e o pôr do sol que permitem planejar as providências e o agendamento da viagem.

O Cyclonis World Time está à disposição GRATUITAMENTE para Windows e macOS. Para baixar o aplicativo acesse https://www.cyclonis.com/products/world-time/.

Sobre a Cyclonis Ltd.

A Cyclonis Limited, uma empresa irlandesa sediada em Dublin, projeta e desenvolve produtos de software em nuvem, para dispositivos móveis e computadores desktop focados na simplificação da organização e gerenciamento de dados. Nossos aplicativos visam agilizar o processo de organização do volume crescente de informações e dados que precisam ser administrados pelos usuários no ambiente da internet diariamente.

Conecte-se com a Cyclonis Ltd. no Twitter | Facebook | LinkedIn | YouTube.

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/642135/cyclonis_Logo.jpg

FONTE Cyclonis

Related Links

https://www.cyclonis.com



SOURCE Cyclonis